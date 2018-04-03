这些都是备孕谣言 很多人都被坑惨了

备孕有讲究，一般来说，备孕期只要休息好，做到饮食规律，适当运动，放松心情，调养身体，自然会好孕。不过很多夫妻因为急于备孕，所以受谣言之苦。我们一起来看看：

谣言一：男人不用孕前检查

说起孕前检查，人们都会以为是女人的事，特别是一些老人，以为男人根本不需要检查。而事实上，怀孕并不是女人一个人的事，夫妻两个都需要进行检查。因为男性一些问题也可能会导致女人不孕。

谣言二：女人孕前要各种进补

很多人认为备孕前要多吃营养食物，所以很多备孕妈妈就开始疯狂进补，高脂肪食物，高蛋白食物，高热量食物，来者不拒。不过需要提醒大家的是，孕前补充营养是很重要，不过这些营养物质如果吃得过多，可能会在未来引起妊娠期并发症。因此，妈妈们备孕期不要偏食或暴饮暴食，养成良好的饮食习惯，每天合理进食，这样才有利于备孕。

谣言三：怀孕后再补充营养

还有一些女性认为，补充营养元素怀孕后再进行也不迟，其实这样的想法是错误的。因为如果孕后再补充营养元素，这样可能会影响到胎儿的正常发育。所以正确的做法是，孕妈咪们在备孕期就要开始补充营养元，比如孕前三到四个月补充叶酸，注重补钙等，但注意过犹不及，不要疯狂进补。

谣言四：排卵期同房次数多就能怀孕

排卵期非常重要，这个时候夫妻同房可以增加受孕几率。不过，小编要告诉大家，排卵期并不是同房次数多就一定能怀孕。因为同样次数太多，会影响休息，也会降低男性精子的生存率和活力，可能还会影响受孕。所以在精准计算好排卵时间后，适当的同房就可以了，不要强迫自己！

谣言五：叶酸越充足，怀孕机会越高

大家都知道，叶酸对于备孕来说很重要。不过，叶酸并不是越多越好。而且叶酸与怀孕并没有直接关系，只是防止胎儿产生问题的一种方式。医生透露，叶酸补充过量会影响锌的吸收能力，从而还会带来一些负面影响。

各位，上面的谣言你们中招了吗？

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