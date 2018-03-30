当妈后更容易生病，如何保护好自己？

根据亚利桑那大学最近的一项研究表明，当女人升级为妈妈时，她患病的几率会加倍。那么，在这个季节里，当你不停地对着打喷嚏、咳嗽的孩子时，你该怎么保持健康呢？

1.勤洗手

勤洗手可以减少30%到50%感冒的几率。快速冲洗不算，按照疾病控制和预防中心的建议，洗手时间要达到20s。肥皂有助于冲洗掉许多种类的细菌和病毒，洗手液会杀死留下的任何细菌。这些可能听起来有点强迫性，但是考虑到大多数感染是通过手的间接触传播，做这些额外的努力是值得的。

2.别让孩子到厨房玩

孩子可能喜欢在厨房玩，敲打着桌子、锅碗瓢盆，但当他抽着鼻涕时，应该让他去别的地方玩。厨房是家中细菌最多的地方，细菌可以在台面和地表生存，所以细菌很容易被转移到食物。

3.热水

热水比冷水更容易杀死病菌，当孩子生病时，尽可能多地用热水和漂白剂洗衣服，以杀死细菌。

4.减少拥抱

这听起来完全不现实，但尽可能和孩子保持一定距离。如果你要给他一个吻，那么请瞄准他的额头或头顶，而不是嘴巴。

5.适当的自私

家长都会教孩子学会慷慨和分享，但是当孩子感冒或流感的时候，则要变得“自私”。要知道，病毒和细菌在潮湿的表面上可以存活一个小时到几天，所以如果孩子生病了，不要让他和其他人分享玩具、毛巾，甚至是牙膏。

6.善用消毒剂

消毒剂最好含有像氨或漂白剂这样的细菌杀手。用它来擦除家里每个人都接触过的地方——电话、马桶手柄、遥控器和门把手——一天数次，可以让病菌传播得到控制。

7.别急着洗玩具

即使玩具分散在房间各处，就暂时随他去吧，这样可以减少你生病的风险。孩子每次玩的时候都会传染给它们，等到孩子感觉好点了，就用过氧化氢或白醋清洗玩具，或者先用肥皂和热水清洗，然后用过氧化物或醋清洗。这听起来很麻烦，但这是防止细菌传播的最好方法。

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