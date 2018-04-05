宝宝春季穿衣 这几件事一定要牢记

2018年的春天已经来了，很多家长表示，春天幼儿特别容易感冒、咳嗽，而且还容易出一些小意外。其实，这和宝宝穿的衣服有一定关系哦。那么春天幼儿穿衣要注意什么问题呢？下面揭秘！

幼儿衣服安全性要高

一般幼儿老师都建议家长给孩子穿简单类的服饰，衣服上最好不要有带子，不要有尖锐的装饰物，因为这些可能诱发事故，使得幼儿的安全受到威胁。对于幼儿来说，衣服简单，结构不繁琐最好。

衣服最好方便穿和脱

现在的孩子是家里的宝，父母很喜欢把孩子打扮得很时尚。比如，给幼儿穿牛仔裤，穿紧身衣，穿连体裙子。可是这些衣服虽然好看，却不利于孩子中午午休时穿脱，也就影响了孩子的动手能力。所以父母要给孩子选择设计简单，弹性好，宽松类的衣服。

给孩子选择方便活动的衣服

春天到了，孩子们都会经常到户外运动，做做小游戏，赛跑等等。如果父母给孩子穿笨重的衣服，或者紧身的牛仔衣服，再或者带跟的鞋子、长裙，这样都会影响孩子自由活动，还可能导致孩子运动时摔跤。所以爸妈要选择适合运动的衣服，方便孩子活动。

要考虑衣服的厚薄问题

众所周知，春天气温变化很大，有时候气温高，有时候气温低。所以爸妈在给孩子穿衣时，最好前一天看好天气预报。如果气温偏高，可以给孩子穿薄点的衣服，如果气温低，记得要做好保暖工作。

穿三件最为合适

春天给幼儿最好穿三件衣服，一件内衣，一件毛衣，外面一个外套。当天气微寒时，三件衣服一般可以御寒，如果回温比较快，这样幼儿在学校活动时可以脱掉外套，自由活动。

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