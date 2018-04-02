患癌妈妈坚持保住宝宝，老天最终带走了她……

大家是否还记得一个名叫张丽君的宝妈呢？在治疗癌症和宝宝面前，她选择了宝宝。

2016年，通过医疗纪录片《人间世》第九集《爱》，我们知道了她的故事。

怀孕5个月时，26岁的张丽君被检查身患最恶的一种胰腺癌……这时，她和丈夫新婚不到1年。

面对残酷的命运，她拒绝接受医生引产建议，坚持生下宝宝后才开始接受治疗。这样，就会错过癌症的最佳治疗时期。

她坚强又乐观，笑对镜头，说“就算我的生命终结了，我也要把他带到这个世界上来看看。好歹我活了26年了，他还没有来世界看过一眼。”

“把宝宝带到这个世界来，是对他满满的爱，我要看着他慢慢长大，我相信我的决定是正确的。”

她给宝宝取名“小笼包”——

“亲爱的小笼包，因为爸爸是是属龙的，妈妈是属蛇的，那一个是天龙，一个是地龙；那你是我们的宝贝，我们取了个谐音，叫你小龙宝，上海话念出来就都一样啦，小笼包。”

2015年12月3日，张丽君撑到身体不允许再撑，孩子7个月时，才接受剖腹产。幸运的是，体重仅2斤多的“小笼包”平安降生。

产后第6天，她开始癌症化验治疗。情况很糟，这个时候手术已经没有意义，只能通过化疗延长生命。

在小笼包满月的第2天，她去看望孩子，还隔着暖箱给她唱了《宝贝》——

“我的宝贝宝贝，给你一点甜甜，让你今夜都好眠；我的小鬼小鬼，逗逗你的媚眼，让你喜欢这世界……”

为了给孩子留下一些记忆，她还提前给宝宝录制了18年的生日祝福，希望这个逆境中出生的孩子坚强成长。

录着录着，她情况越来越不好。头发掉了，吃饭开始呕吐，身上多处长了肿瘤。

她开玩笑地说“等以后，小笼包说我已经20了，我已经30了，我已经50了，我娘还是这么年轻，在给我过生日。”

同时，她又是那么不舍“好想有奇迹发生，就可以一直抚养小笼包长大。”

生病后，张丽君不是没有脆弱、绝望、崩溃的时候。老公韩诗俊一直陪在她身边，照顾她，安慰她，鼓励她，逗她开心。

开始化疗时，她哭着问他“老公，还有机会再长头发吗？”他忍不住抱着老婆哭，但很快稳定情绪，耐心安慰她，直到妻子露出笑容。

她给孩子唱歌泣不成声，他默默给她擦眼泪。

在她病情恶化时，他哽咽说了一句“心好痛”，然后眼泪越抹越多。

最后，为了陪妻子，他自己也去剃了个光头。

张丽君偷偷录了一段视频，感谢老公从生病后一直照顾她，她唱到“没什么可给你，但求凭这阙歌;谢谢你风雨内，都不退愿陪着我……”

而公婆也一直陪在张丽君身边。

儿媳被查出癌症后，婆婆无数次一个人偷偷掉眼泪。

之后，她每天奔波于医院和家，和儿子一起照顾张丽君这个“女儿”。

张丽君的公公这么说“你现在是我的儿媳妇，但我们一直把你看作是自己的女儿，下辈子你做我的女儿吧，让韩诗俊做我的女婿。”

张丽君身体每况愈下，韩诗俊心知妻子有一个和自己旅游的愿望，于是小夫妻俩做好最坏打算，卖掉一套房子，去美国一边旅游一边治疗。

在这期间，情况慢慢向好的方向发展。2016年8月，张丽君一家还回到了上海。大家都为她鼓掌、祝福。

然而，造化弄人，感到无数人的她还是走了。

张丽君生病后，曾发过一条朋友圈，说“我好想听宝宝喊我一声妈妈，我好想再次长发披肩和老公去旅行。”

就在小笼包快会叫妈妈时，老天还是把她带走了。

在生命的最后，她依然乐观坚强“你要感恩、珍惜世界一切的美好；所有对你好的人，所有的你看到的一草一木也好，你都要去感恩、珍惜；这个世界太美好了，我很舍不得，所以我也会努力活下去。”

而今阴阳两隔，但相信，爱她的人都会永远记得她是多么坚强勇敢。宝宝长大后，也会知道妈妈有多么爱她。

愿逝者安息，生者坚强，大家都学会珍惜。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)