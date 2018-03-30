关于女人屁股的那些事，大开眼界！

其实，关于女人屁股的趣闻一直就有。比如，女人屁股大容易生养，女人屁股大生的孩子比较聪明。这些都是真的吗？现在就让我们进一步走进这些趣闻：

1.屁股大，好生养

一般人都认为，屁股大的女人生孩子容易顺产。其实，生孩子难易程度要看骨盆内的斜度和宽度，与屁股大小无关。女人臀部大也可能是肥胖的关系，如果因为肥胖引起的臀部大，那么这样的孕妇生产时不仅不会容易，相反还会有一定风险，比如可能有妊娠期高血压，甚至因为胎儿过大，导致难产等等。

2.拍屁股真的能助孕吗

众所周知，臀部是子宫重地。如果想要怀孕，护理好臀部也很重要。臀部有六条经络通过，在它里面有子宫卵巢、盆腔、附件、阴道、肛门等，其重要性不可言喻。不过，现在女性工作大多是室内，而且整天对着电脑，运动很少，所以现在女性患盆腔淤血综合征的比较多。而每天适当拍屁股有助臀部保暖，也有利于驱寒，甚至还可助孕哦~

3.久坐屁股会变大吗

人们认为，久坐屁股容易变大。这么说也并无道理。有研究表明，女性久坐，屁股受重压，臀部脂肪容易堆积，所以久坐屁股会变大。另外，屁股在静态受力时，更多的脂肪主要储存方式甘油三酯酸会产生，从而让屁股更大。

4.屁股的形状可以看出某些健康问题

有些人说，屁股的形状可以看出一个人某些身体健康状况。那么是真是假呢？这个说法也有一定道理，比如，如果屁股下垂，那么就表示双脚和后背缺乏肌肉。

5.屁股大的人就聪明吗？

屁股的大小和聪明与否有关吗？加州大学圣巴巴拉分校的研究者和美国匹兹堡大学的研究者发现了有趣的屁股现象。在研究者的测试中，屁股大的女性得分居然要高。为什么呢？因为屁股具有储存丰富营养物质的作用，而这些物质中含有促进大脑生长和发育的欧米伽-3脂肪酸。

当然，屁股的大小和智商、健康无决定性关系，所以在了解屁股趣闻时也要具体问题具体分析哦！

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