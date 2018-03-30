乖孩子往往是高情商，你就偷着乐吧~

生活中，很多家长对于家里的“乖孩子”有异议。有些父母认为，孩子太乖了，在社会上容易吃亏，甚至很多家长还教育孩子要以牙还牙，要强势。其实，有些孩子的乖巧是一种高情商表现，这类孩子通常有这些表现：

一直以来都很乖

一般来说，每个孩子都有自己的脾性。不能因为偶尔一两次行为，就断定孩子是乖还是不乖。有的孩子可能一直以来就比较乖，比较懂事，处处知道礼让，也非常听爸妈的话。而有的孩子可能因为外在因素而变乖，比如在陌生坏境，孩子们会因为害怕，变得乖巧。所以一般来说，长期乖巧的孩子情商会高些，也比较容易赢得其他孩子和家长的认可。

拥有良好的家庭环境

其实，孩子的情商是和家庭环境挂钩的。一般来说，父母情商高，家庭环境好，孩子们情商也会偏高。但判断孩子乖巧与情商的关系，还需要具体问题具体分析。因为有的孩子乖巧是一种压抑的表现。一般来说，这样的家庭父母都比较专横，父母就是家庭的权威，孩子根本没有话语权。比如幼儿周末想出去玩，但父母根本不理会；比如，幼儿想买什么东西，但父母却严厉批评；比如，幼儿偶尔耍性子，父母就认为他们不乖。孩子长期在压抑的环境下，容易抑制自己的内心需求，长期下去容易变得内向自卑。所以，如果想乖孩子高情商，一定要给孩子提供开明，良好的家庭环境。

发自内心，愉悦的乖巧

有一些孩子特别乖巧，他们是自愿表现出来的，在乖巧时，他们内心是愉悦的。这样的孩子就是高情商的表现。但如果孩子在乖巧时，表现出的是一种怨恨和不情愿的心理，那么这就不是高情商的表现，而是一种被迫行为。比如，家里有小朋友去玩，孩子主动自愿让玩具给其他朋友，这是高情商。相反，如果是父母逼迫孩子让，孩子不情不愿地分享了，这就另当别论了。

当然，孩子情商高低是后天可以慢慢培养的，父母们如果想孩子情商高，那么记得要树立好榜样，让小朋友向你学习哦~

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