孩子“公主病”缠身，怎破解？

生活中，有不少人特别宠溺孩子，教育出来的孩子往往比较自私，不懂分享，还比较霸道。尤其是很多女孩子都有‘公主病’，她们比较懒惰，不懂感恩，在幼儿园也很难教到朋友。如果你的孩子也有这样的公主病，该怎么办呢？

“公主病”形成的原因

想要破解，那么首先要了解孩子形成“公主病”的原因。

父母不信任孩子

小孩子们往往都比较有好奇心，对事物也有新鲜感。可是这个时候，很多父母的做法却浇灭了孩子的热心。比如当孩子要帮忙时，有的大人就不信任他们，还会说“你什么都不会，别帮倒忙”。爸妈的武断行为，会让孩子失去自信，同时也让孩子养成什么都不动手的习惯。

太宠爱孩子，不让孩子动手

另外一种原因是，大人太溺爱孩子了。很多大人把孩子当心肝宝贝，生怕他们受累受苦，所以什么事都为孩子代劳，不让孩子做任何事情。比如给孩子穿衣，给孩子喂饭，不让孩子做家务。长久下去，孩子自然成为了‘公主’。

如何帮助孩子改掉“公主病”

给孩子动手的机会

一口吃不成胖子，欲速则不达。孩子们只有慢慢学习，才会成长。所以爸妈要给孩子机会，放手让孩子自己去处理一些力所能及的事情。比如让孩子学会自己穿衣服，系鞋带；让孩子学会帮忙做家务，浇花、扫地、摆餐具。孩子们在行动中会形成了勤快的美好品格，更不会有“公主病”了。

允许孩子出错

父母对孩子的要求不要太严格。当孩子帮父母做事时，要抱着对待孩子的标准去评价，不要太苛刻。当孩子出现错误时，要给孩子机会，让孩子再次尝试。在错误以及改正中孩子会慢慢成长起来。

要懂得表扬孩子

孩子们是天真无邪的，他们也是一板一眼的，面对家人的批评他们会难过，面对表扬他们会开心。所以当孩子表现好时，不要吝啬词汇，要立马表扬孩子。当孩子出错时，要鼓励孩子，让他们再试一次。

有些选择让孩子自己来

很多父母在育儿过程中，喜欢包办一切事物，其实，有些选择让孩子自己来更好。比如，该穿什么衣服？该玩什么玩具？周末该干什么？这些事情都让孩子自己做主。

其实，孩子之所以得公主病，和大人的育儿方式有关。希望大家都用正确的育儿方式，养育出色的孩子！

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