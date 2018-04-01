1岁宝宝好难带？那是你没掌握技巧

宝宝到了一岁以后，很多人都感慨孩子越来越难带。宝宝爱哭，容易生病，太闹腾，这些都让爸妈们感到头疼。其实，这是因为你还缺乏一些技能，下面小编就盘点一些，助你一臂之力：

深入了解宝宝

了解宝宝认识发育阶段

到了认识发育阶段的宝宝，在爸妈眼中就是一个有点聪明的可人儿。他们对自己穿的衣服，对自己喜欢的玩具，对自己的名字等都会有反应。你叫他时，他会寻着声音寻找，你藏他玩具，他也会扭头寻找。甚至，他们还会模仿一些大人的动作，比如打电话。

了解宝宝生理发育

宝宝到了一岁，他们往往会踉踉跄跄地走几步，也生了几对乳牙，甚至有些还会说简单的话。他们的肢体协调能力也开始变好了。这个时候的宝宝难免比较调皮，所以爸妈们要理解宝宝，要学会引导宝宝。

了解宝宝情感发育

一岁的宝宝对外界已经有了模糊的认识，看见陌生人，他们会怕；到陌生的环境，他们会紧张。这个时候，爸妈们要给宝宝安全感，有了安全感的宝宝就会乖很多。当宝宝们偶尔紧张、害羞、吵闹时，爸妈们也要提亮宝宝，这是他的特殊阶段，不要对宝宝太严厉。

科学培养宝宝

了解了1岁宝宝的基本发育情况后，接下来小编再教爸妈们一些科学培养宝宝的技能。

教宝宝打电话

爸妈可以将宝宝的玩具当成电话，然后装成打电话的样子，再把玩具移到宝宝的耳朵边，让宝宝也有打电话的感觉。如此反复，宝宝们会学会如何使用一样东西，以及如何去记下来。

搬运玩具

玩具是每个宝宝最常见的东西，利用搬运玩具可以锻炼宝宝的抓握能力。爸妈们先给宝宝示范，抓起玩具丢在盒子里，然后让宝宝独立完成这个动作。

教宝宝认识水果

苹果、香蕉、橙子、梨子等水果在日常生活中很常见，但对于宝宝来说，他们可能不易分清楚。所以爸妈们可以锻炼宝宝辨别水果的能力。首先教会宝宝认识水果，叫出水果的名字。之后可以给宝宝几个盘子，然后指定哪种水果放进哪个盘子。这种方式可以提高宝宝的辨别能力，以及明白指令的能力。

生娃容易，育儿却比较难。爸妈们想轻松育儿，不妨学学上面的技能。

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