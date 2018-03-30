这四件事真不能太早学！别再继续了

作为爸妈，希望孩子成才是很正常的心理。所以，很多父母认为孩子不能输在起跑线上，于是让孩子从小就学习很多东西。不过很多事情，如果让幼儿过早学习会适得其反。下面这些事情，就不能让孩子学的太早！

1.走路

宝宝们学习走路需要一个过程，爸妈不可让宝宝过早学习。如果走路太早，会对孩子多个方面造成伤害。比如，会影响孩子形体发育。孩子还小，腿部肌肉发育还不完善，如果过早走路，可能会造成下肢和脊柱变形，影响孩子爬行能力。建议孩子先学会爬行，再学会走路，如果太早学习走路，就会错失爬行的机会。

2.绘画技巧

孩子们进入幼儿阶段都会开始涂鸦，这个时候他们画画，都是根据自己的所想而画。画出的东西线条不明朗，没有笔锋，更没有神韵，但这都是正常现象。如果过早教孩子绘画技巧，孩子们容易机械式画画，以后的画作可能就缺乏创造力和想象力。

3.写字

幼儿太小，他们对于一些复杂的字根本无法辨别，而且他们对于握笔的姿势，以及写字的笔顺都很难掌握。学写字过早，孩子写的字不仅难看，而且缺笔画。有些父母甚至会严厉批评孩子，骂孩子笨。这样容易让孩子失去自信，变得唯唯诺诺。同时，过早学写字还会影响孩子的指骨并让孩子感觉累。因为在写字过程中，需要孩子用力握笔，长时间握笔孩子会感觉很是吃力。

4.做家务

很多父母特别注重孩子的教育，父母们也认为教育要从娃娃抓起，所以很多父母在育儿上比较认真。有些爸妈为了培养孩子勤劳的美好品格，从小就让孩子学习做家务。不过，育姐要告知爸妈，学习做家务不宜过早。有的爸妈太早让幼儿学习如何洗碗，而娃娃因为小，他们不仅洗不干净，还可能把碗摔了；再比如，有的爸妈会让孩子过早扫地，但他们无法边边角角都扫干净，而往往走个过场，乱扫一通；比如，让孩子学习叠衣服，他们可能会越叠越乱。而当他们做不好时，家长的批评也会随之而来，久而久之，孩子做家务的兴趣就会丧失。

总之，育儿之路慢且长，在育儿的过程中，爸妈不要太迫切，要慢慢来。在孩子多大的时候就让他们干什么事，切莫操之过急！

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