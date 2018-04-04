宝宝认生了？恭喜，那是他在变聪明！

前段时间，有一位宝妈发来求助信息，说她家孩子非常敏感，看见来探亲的外婆就哭，甚至不能在同一个空间待着，非得外婆把自己遮住了才能坐进同一辆车。这是因为宝宝认生，但可别说他胆小哦~

宝宝认生≠胆小

我们常说的“认生”有一个更专业的名字，叫做陌生焦虑。这是一种很常见的现象，因为接触陌生人产生恐惧情绪引起，通常发生在6个月到2岁的宝宝身上。出现的时间不一定，有的宝宝很敏感，可能3、4个月就认生了，有的宝宝会晚一点，9个月左右才开始。

基本上每个宝宝都会经历这个阶段，只不过程度不一，并不是他“天生胆小”或“缺乏锻炼”。

宝宝为什么会认生？

如果宝宝出现这个现象，请鼓掌！因为它不仅是情感发展的一个里程碑，也是他变聪明的一种表现哦~

随着月龄增长，宝宝慢慢可以分辨出“熟悉”和“陌生”的面孔。面对“熟人”，宝宝觉得很安心。而面对“陌生人”，宝宝往往会感觉不安、恐惧。对他们来说，陌生=危险=未知伤害，所以会被吓哭。

当然喽，宝宝对“陌生”的定义可我们不大一样。他们往往对年轻女性比较友好，觉得像妈妈嘛~不太待见男性或老人。有意思的是，如果妈妈换了发型，虽然还是那张脸，宝宝也可能会嚎啕大哭。

陌生焦虑什么消失？

大家不要着急，这得慢慢来。等他大脑进一步发育，情感发展进一步成熟，慢慢就对“陌生”没那么警惕了。见到“陌生人”，宝宝可能就不会直接哭给你看，而是哼哼唧唧抗拒，再到刻意回避、疏远，一直到友好礼貌。

粗线条的宝宝相对快一些，可能几个月就好了。而高敏感的宝宝可能要到2、3岁之后，才能淡定面对陌生人。

多“锻炼”一下可行吗？

有的宝宝“自来熟”，这和天生气质以及后天成长有关。如果宝宝天生敏感，“锻炼”可能会起到反效果，宝宝更没有安全感，哭得更厉害。试想直接把你推给一个大怪兽，可不可怕？

如果宝宝从出生开始一直没怎么出门，周围环境很简单，开始认生会情况会严重点。为了避免这种情况，建议平时多带宝宝出门，见见不同的人和环境。这么做可以刺激下宝宝的各种感官，以后发生陌生焦虑程度可能会轻一些。但如果宝宝已经开始认生了，千万别强迫他和陌生人接触了。

如何应对宝宝认生呢？

最好的办法就是顺其自然。等宝宝长大了，自然就会好起来啦。作为家长，我们必须要承受和接纳宝宝的感受。

当宝宝陌生焦虑爆发时，大家可能会有点小尴尬，不妨试试这几个办法，让宝宝重回熟悉和安全的感觉：

☛ 家长

1. 最亲近的人抱着宝宝，他的安全感会大大提升，就没那么恐惧了。

2. 不要因为陌生焦虑责怪宝宝，只会起到反效果。这并不是“胆小”或“不礼貌”！

3. 如果宝宝哭闹得厉害，不要逗弄他。建议暂时把宝宝带到让他更有安全感的地方，把他安抚好了以后再尝试接触陌生人。

☛ “陌生人”

1 给宝宝足够的时间熟悉陌生人，慢慢接近。开始时可以远远地在宝宝眼前晃一下，确定没问题，再从大概10米处一点点接近。这个过程短则持续几分钟，长则持续几天，要看宝宝的敏感程度。

2. 不要和宝宝有眼神接触。否则的话，宝宝会觉得受到威胁。即便距离很近，眼睛也最好看向别处。

现在，大家应该知道如何应对宝宝的认生了吧。希望所有的宝宝都能被世界温柔以待~

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