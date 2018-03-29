听说宝宝胎记会癌变？赶紧来看一看

不少宝宝自带“纹身”出生，红色的、青色的、黑色的，在身上甚至是小脸蛋上。难道这就是传说中“上帝的吻痕”？让父母们担心的是，这些胎记会不会发生癌变威胁宝宝健康呢？其实，大多数胎记会随着宝宝长大自行消失，但有几类胎记一定要引起注意！

胎记大多会自行消失

胎记是皮肤组织在发育过程中异常增生，从而引起皮肤表面出现的颜色和形状异常，在医学上被称为“痣”或“母斑”。 宝宝胎记十分常见，发生几率约为10%，有的在宝宝出生时候就有，有的则在宝宝几个月后才会慢慢显现。

大部分胎记出现在宝宝胸背部、腰部、臀部和四肢等部位，通常是青灰色或青色斑块，不会影响宝宝健康。其中很多胎记在宝宝出生后几年内就会自行消失不见，通常不需要治疗。以下这几种胎记大家就无需担心：

1.蒙古斑

这种胎记以椭圆形、圆形或方形为主，光滑又平坦，宝宝一出生就有，大多出现在腰部和臀部。通常呈淡蓝色，蓝灰色或蓝黑色，看上去就像是一片淤青。

在咱们黄种人中比较常见，一般无需治疗，在宝宝两岁左右时就会自行消失。

2.橙红色斑(或鲑鱼红斑)

大约三分之一的宝宝会有这种胎记。它是一种很小的、淡红色的斑块，一般长在宝宝前额、两眼之间、眼睑上以及后颈部。随着宝宝年龄的增长，这种胎记大部分会慢慢消失。

3.草莓样血管瘤

一般来说，草莓样血管瘤在宝宝出生后几个星期形成，出现在头皮、脸部、胸部或背部等处，大多呈紫色或红色。这种血管瘤可能并不凸起，也可能是稍凸起的草莓状柔软肿块。尽管它不会自行消失，但也不会威胁宝宝健康。

4.海绵状血管瘤

这种胎记好像充满血的浅蓝色海绵组织，一般长在头上或颈部皮肤下（如果长得深会看不出来）。大多会在孩子青春期前消失不见。

宝宝有这几类胎记，大家请小心！

绝大多数的胎记会自行消失不会对宝宝的健康造成影响，但这几类胎记大家一定要小心：

♦ 红色类胎记

较大的血管瘤

如果宝宝的血管瘤较大妨碍宝宝呼吸、视力、进食等，或者长在身体内部威胁某些器官的健康，大家应警惕。另外，记得提醒宝宝，平时最好不要随意触摸血管瘤，以免引起破溃出血和感染。

葡萄酒色痣

宝宝眼睛和脸颊附近有这种胎记，有可能与视力问题、癫痫发作、发育迟缓有关，大家一定要警惕！

♦ 咖啡色类胎记

咖啡色斑

咖啡斑是一种不会消退的胎记，大多出现在躯干、臀部和腿部。由于颜色呈棕褐色，好像加了牛奶的咖啡，也被称为牛奶咖啡斑。随着宝宝年龄变大，咖啡斑也会慢慢变大，颜色加深，但通常不会威胁宝宝健康。

如果发现宝宝身上的咖啡斑的数量在6块以上或者身上有肿块，这有可能与神经纤维瘤有关，大家最好带他去皮肤科做相关检查和治疗。

♦ 黑色类胎记

先天性色素痣

先天性色素痣是由黑色素痣构成的良性肿瘤，出现几率大概是1%。这种痣形状不规则，大小在1厘米到12.5厘米之间，在宝宝成年后有可能发展成皮肤癌。如果宝宝的痣面积较大，最好去找专业医生诊断一下是不是发生了癌变，做到早发现早治疗。

特定位置的黑色痣

宝宝手掌、脚掌、肩膀、腋窝、大腿根等易发生摩擦的身体部位出现的黑色痣容易发生恶性病变，大家要引起高度重视。

先天性巨痣

这种巨痣的大小可能与手掌相当甚至更大，而且比较厚会长很多毛。如果痣的面积突然变大，表面有溃疡、糜烂、出血或者瘙痒、疼痛、肿胀或者痣的周围有卫星病灶等情况，大家就要警惕起来，及时带宝宝去医院找皮肤科医生治疗。

♦ 白色类胎记

白癜风

如果宝宝局部皮肤上有白斑，边界较清晰，颜色比周围皮肤白，中间还有少量非白色区域，说明宝宝有可能患上了白癜风，大家要尽快带他就医。

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