一岁半男童被狗撕烂半边脸 春季猫狗发情要远离

虽然狗狗很可爱，但达妈内心怕怕的，最近更是接连被小区突然窜出来的狗吓到，还好没有被攻击。合肥1岁半的小男孩就没那么幸运了，竟然被恶狗咬烂半张脸，心疼……

▼ 幼儿被恶狗咬伤缝百余针

事情发生在3月22日合肥一小区内。根据监控显示当时情况很吓人，恶狗直接扑向小男孩撕咬。

见状，奶奶赶紧跑过去抱起满脸是血的孙子。随后，孩子被紧急送医。

据孩子爸爸何先生说，夫妻俩工作忙，孩子都是奶奶带。平时儿子每天都要下楼玩，小区有很多狗，“孩子这么小也不知道害怕，但是也不会主动去惹狗。”

虽然根据监控以及目击者表述，袭击孩子的是一只黄色的小型犬，“从外形上看很干净，并不像流浪狗。”

事发后，小区物业也前往医院看望孩子，但表示并没有找到责任人。对此，贺先生一家不能接受，“如果物业不能给我一个说法，我们将会诉诸法律。”

据悉，孩子目前在中国科大附一院(安徽省立医院)整形外科接受治疗。副主任医师汪凯介绍，孩子是面部贯通伤，缝了100多针，由于部分组织出现坏死情况还进行了整形手术。

现在孩子术后情况稳定，“接下来主要是抗感染治疗”，度过之后还要做面部的整形修复手术，留疤的可能性很大，关键是对孩子的心灵造成的影响冲击太大。

▼ 小区里养狗的人也来越多，如何避免孩子被狗咬

近年来，每年春季医院接诊被狗咬伤的急诊患者明显增多，特别是幼儿。他们个头小，容易被袭击，咬到脸部和脖子。这些地方神经较多，加上孩子体重轻，一旦狂犬病毒从伤口进入血液，病毒浓度相对较高，危险指数很高。

提醒大家，3、4月份正是被狗咬伤的高发季节，各位家长一定要多注意，看护好孩子。即便是自家养的、平时温顺的宠物，最近也最好别让孩子和它们太亲密，以防被咬。建议叮嘱孩子以下几点，预防被狗咬伤：

1. 不要随便逗狗。

特别是现在正是犬类的春季发情期。无论什么品种的狗，一旦受刺激都可能会性情突变，攻击人。提醒大家，除了受威胁，狗太高兴也可能会咬人！

2. 不要直盯着狗的眼睛。

这是因为盯着狗的眼睛会让它觉得受到威胁。孩子之所以容易被狗袭击，其中一个很重要的原因就是因为和狗差不多高，眼神容易对上。

3. 身旁有狗出没时，千万不要跑或大声尖叫，应站直并保持安静。

如果孩子太吵闹或尖叫，狗容易焦虑，进而发起攻击。

4. 不要靠近被锁着的狗，也不要去摸绳子松开的狗。

5. 摸狗前要先征得狗主人的同意，然后让它先闻闻你攥着的手。

6. 不要在狗吃东西、睡觉、抱着玩具时打扰它，更不要“抢食”或抢玩具。

最后也提醒大家，一旦被宠物咬伤，无论它是否打过疫苗，一定要立即去正规医院就医。另外，也希望大家能文明养狗。最好不要饲养大型犬，遛狗时用绳子牵好！

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