七类女人“孕气不佳”，有你吗？

我们都知道，年龄大的女人受孕几率小。其实，怀孕除了与年龄相关外，其它一些因素也会影响女人受孕。下面就来盘点下不易怀孕的七类女人：

1.喜欢吸烟的女人

根据权威医学协会美国生殖医学协会的统计，吸烟会降低女性受孕几率。另外，如果女性吸烟，即使受孕后，也可能对腹中胎儿造成负面影响，甚至造成胎儿畸形。

2.嗜酒的女人

有些女人酒量特别好，也经常喜欢喝酒。不过育姐需要提醒大家，如果你们想备孕，最好离酒远点。因为饮酒过多，排卵障碍会上升，而且通过瑞典的一项跟踪分析发现，嗜酒的女人比较难怀孕。

3.压力大的女性

现在的女人有来自工作、家庭的压力，不过压力过大，怀孕可就难了。有研究发现，女人压力大小同体内某种酶呈正比关系，而这种酶升高就可能导致怀孕难。所以女人们，如果想怀孕，记得要放宽心胸，抛开烦恼，做一个快乐的备孕妈妈。

4.太胖或太瘦的女人

有专家指出，女性肥胖与罹患多囊性卵巢综合征成正比，而患这种病会增加女性不孕的概率。同样，女人太瘦也容易不孕。因为太瘦的女性瘦素水平会低，而瘦素水平低可能导致月经紊乱甚至停止，从而影响受孕。

5.长期处于污染环境的女人

女性长期在工业化合物或者污染物的环境下生活、工作，这也会增加她们受孕的难度。

6.过度运动的女人

很多女人为了减肥或者健康就过度运动，其实，对于备孕的女人来说，是禁忌。因为过度运动会使得女人排卵受到影响。有专家称，如果女性每周剧烈运动的时间超过5个小时，那么怀孕几率就会下降很多。

7.爱喝咖啡的女人

很多女性为了缓解疲劳或者瞌睡喜欢喝咖啡。不过想备孕的女性注意了，因为咖啡喝多了不利于怀孕。咖啡因会影响卵子通过子宫的肌肉，导致肌肉收缩，影响受孕，如果女性每天喝超过5杯咖啡，那么受孕几率会下降很多。

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