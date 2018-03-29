揭秘：为何有的人怀得那么容易？

很多人以为怀孕要看缘分，有的人备孕一年也怀不上，有的人备孕一个月就怀上了。其实，好孕往往和人的体质以及一些习惯有关。那些容易怀孕的女人并非运气好，而是因为她们有一些好习惯：

有良好的睡眠习惯

如今是移动电子时代，很多年轻人都有熬夜的习惯。熬夜工作，熬夜玩手机、电脑，很难早早睡觉。而有些女人则因为工作生活压力，无法好好睡觉。女人们如果睡眠不好，就会内分泌失调，这样女性的排卵会受到影响，从而影响受孕。而好孕的女性一般都睡眠情况比较好，一般来说，每天晚上十点前，她们就会上床睡觉啦~

有健康的穿衣习惯

前凸后翘，紧衣裹身，这是很多女性的穿衣风格。这种着装确实好看，可以彰显身材，但是却会影响女性受孕，因为紧身衣会压迫女人的子宫，有可能导致女性出现子宫内膜异位。而好孕的女人往往喜欢穿宽松的衣服，这样的服饰对子宫没有压迫。

有绿色的饮食习惯

现代女性饮食很有规律，有些女人偏食，喜欢油腻、辛辣的食物；有些女人节食，以此来减肥。饮食不规律，营养无法吸收，这样也很难怀孕。而好孕的女人们则有良好的饮食习惯！

懂得爱护自己的身体

有些女人对自己的身体不管不顾，冬天为了美，穿得少，抵抗力便会因此下降；喜欢吃生冷食物，伤害自己的胃。结果不仅让自己整天泡在药坛子里，还让自己有了宫寒，这样自然很难受孕。而懂得爱护自己的女人，会多方面注意，让自己免受其害。

喜欢运动

喜欢运动的女人不仅体型好，而且还容易受孕。比如跑步、做瑜伽等，女人们经常做这些运动可以提高免疫力，增强体质，为备孕打好基础。而不喜欢运动的女人，身材容易变形，而且体质差，不易受孕。所以如果你想好孕，记得做一个爱运动的女子。

如果你想快速助孕，那么记得要摒除不良习惯，为了宝宝，各位请加油哦！

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