能做到这几点，说明孩子被你教得很好~

现在，社会普遍对父母的要求很高。而身为人父人母的我们，也常常对自己不满意。但这世上哪有什么完美，大家不必太过苛求。其实，一般能做到以下这几点，已经说明你将孩子教养得很不错了，给自己点个赞吧。

✔ 孩子有问题首先找你

不少父母认为孩子有事情肯定会首先找到自己，其实未必。一般来说，孩子先会自己衡量父母知道此事后的反应，推测事情走向，而这些判断都给予孩子过去和父母相处的经验。只有孩子觉得找到你可以得到帮助，才会遇到事情第一时间找你。如果过去有不愉快的经历，孩子很可能宁愿自己默默忍受，也不向父母求助。

✔ 孩子在你面前表露各种情绪

也许相当多的父母对于孩子在自己面前“发脾气”相当头疼，事实上这个表现从另一个角度来说反倒是好事。毕竟人一般只会在自己比较亲近人面前表现自己的情绪，而且越亲近越是如此，因为有安全感啊~特别是悲伤、恐怖、愤怒等负面情绪。

如果孩子很少在你面前表露情绪，或者只表现某一类情绪，那么说明你们的亲子关系出了问题。有可能是因为你不允许孩子表露这种情绪，所以他在你面前隐藏了。希望大家能接受孩子的所有情绪，如果孩子不知道如何表达，请你帮助他。

✔ 孩子会向你表达自己的看法

孩子在父母面前有有什么说什么，说明亲子关系很不错，因为他并不担心这么做会出什么问题。有些孩子不敢或不愿说往往是因为父母太过严厉，或者总是对自己的想法、情绪反应太过。家长越是如此，孩子越是拒绝和父母沟通。另外，孩子的感知力很敏锐，可以比较准确的知道父母的心理承受力，如果觉得你承受不了，也会选择不说。

✔ 做错事会向孩子道歉，并弥补

人非圣贤孰能无过，知错能改善莫大焉。对父母来说，也是这样。有时候亲子关系出问题，不一定都是孩子的错，可能是父母有不得当之处，比如一时没有控制好自己情绪。如果事情已经发生，千万不要直接翻篇，而应和孩子好好谈谈，承认并弥补自己所犯的错，并尽量确保自己以后不犯同样的错误。

✔ 你从来不给孩子贴标签，也不随意评价他

很多父母最爱做的事就是评价孩子，拿孩子和别人家的孩子比，胡乱给他贴标签。只要孩子有一个不好的行为，或某个表现自己不满意，一些父母可能会直接定性，说孩子急躁、懒、自私、不够聪明等等。这么做只会适得其反，让孩子变得越来越像“标签”的模样。

✔ 你总是鼓励孩子做自己喜欢做的事

谁不喜欢做自己喜欢的事呢？对孩子来说，如果能这样会收获满满的成就感。在追求的路上，孩子会坚持不懈，更少尝试危险行为。但有些父母凡事让孩子按自己的想法来，不允许他发展自己的“兴趣”。被逼迫的孩子原本就没有兴趣，但很害怕让父母失望亚历山大，很难学好，也很不开心，很压抑。

✔ 你给孩子设置规则时，从来不担心他反抗

在成长的道路上，孩子需要指明灯。作为父母应做好引导工作，适时给孩子设置恰当的规则，而不是一味溺爱。要知道，听之任之只养出一个“熊孩子”，必然会惹出很多麻烦。恰当的规则包括方方面面，比如几点睡觉、起床等作息规律，做家务、勤洗手等生活习惯，见人问好、公共场合不大声喧闹等礼仪……

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