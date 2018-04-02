新手父母最纠结的八个疑问，现在有答案了！

很多初当爸妈的人面对孩子的到来感到手足无措。孩子哭了，他们不知道孩子干嘛了；孩子咳嗽了，他们也不知道如何应对；孩子需要换尿布，他们甚至不懂怎么做。其实，熟能生巧，如何做一个好父母也不是一天练成的。育姐总结了新手父母常有的几个问题，帮助你一一解决：

1.怕宝宝没奶吃

很多妈妈生完宝宝后发现自己没奶很是着急，其实，宝妈们三天左右有奶水很正常。如果三天后还是没奶水，那就要考虑从母乳哺育换成奶粉喂养了。

2.孩子为何总是哭

宝宝们哭一定就代表一种暗号，他们不会无缘无故地哭。孩子要睡了，要吃奶了会哭；孩子大小便了不舒服，也会哭；孩子觉得周围太吵闹了会哭，孩子生病了会哭。

3.小宝宝呼吸快/慢或者暂停

六个月前的宝贝呼吸系统，以及神经系统发育不完全，所以睡觉的时候呼吸速度往往不匀，而且可能会暂停。这个时候爸妈别急，这是正常现象。

4.宝宝打喷嚏就是感冒吗

很多父母以为，孩子打喷嚏可能就是感冒了。其实，对于小宝宝而言，他们打喷嚏有可能是为了清除鼻腔里的粘液或灰尘，并不是生病。

5.宝宝为什么会做奇怪的“动作”

有些宝妈们发现宝宝喜欢抖动下巴，而且是不自主地动，但这很正常，这是神经系统发育没完善的表现；还有的宝宝睡觉时手会上举，这个举动是一种条件反射；另外，当周围有噪音时，孩子容易被吓一跳，这也没什么，因为婴儿小，神经抑制能力差。

6.宝宝吐奶

很多宝宝吃饱后会吐奶，这不是疾病，而是正常现象。因为婴儿下食管括约肌发育不完善，所以容易造成奶反流现象。

7.宝宝大便颜色异样

很多宝妈们会发现，宝宝第一次大便的颜色很奇怪，这个时候别紧张，这是因为宝宝们把在妈妈肚子里时的废弃物排出的表现。这样的情况不会持续很久，一般几天就会好。

8.宝宝出生后身上有瘀斑

有些宝宝出生后身上有瘀斑或淤青，淡定点，这是因为妈妈在生宝宝时用力，而宝宝同样也在为出生而努力，继而出现的“伤痕”，这样的瘀斑一般几天左右就会消失。

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