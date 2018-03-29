出现这几种现象，小家伙的发育可能有问题！

有家长反映，自己的宝宝一岁了，怎么逗他都不笑。这个时候爸妈要注意了，因为这个现象表示宝宝发育迟缓。那么还有哪些现象表明宝宝发育迟缓呢？下面和小编一起来了解。

宝宝反应比较迟钝

一般来说，孩子到了半岁后，就开始认人了，而且他们的反应也都比较灵敏。比如，你叫宝宝，他会寻找声源，但如果每次你叫宝宝他都反应非常迟钝，而且目光呆滞，这个时候爸妈要注意了，这很可能是发育迟缓的一种表现。

语言发育缓慢

孩子在语言发育上面其实也有一定规律，通常，十个月的孩子就会咿呀学语了，而有些一岁的孩子就已经开始说话了。如果说你们家的宝贝到了2岁还不会说话，到了3岁还不会表达，那么就要警惕。爸妈除了要带孩子去医院检查外，也需要多引导孩子，帮助他们开口说话。

睡眠时间太长

很多家长认为孩子本来睡眠就多，所以多睡会没事。其实，这是错误的观点。对于新生儿来说，可能一天睡20个小时都很正常，但如果孩子6个月了，甚至到了一岁，还要睡这么长的时间，那么就要带孩子去检查下，看看孩子是否存在发育方面存在问题。

孩子抓不了东西

很多人可能都有过这种经验，当你去握孩子的手时，他们会紧紧地抓住你。到了6个月，孩子的抓取意识就非常强了。但是如果说你家的宝宝快一岁了还不会抓取东西，那么爸妈们该带孩子去检查下大脑发育情况。

宝宝的运动能力发育慢

小宝宝虽然不会走，但他们会有自己的肢体动作。比如半岁左右的宝宝已经会灵活抬头低头，会翻转；七个月的孩子会独立坐立；到了八个月，孩子们就会爬了；而一岁左右，孩子们就会走路了哦。如果孩子的行动能力比一般情况晚两三个月，也不是大事，但如果晚的时间太长，就应该引起重视。

你家宝宝各项发育情况都好吗？如果发育有迟缓现象，务必要重视！

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