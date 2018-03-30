那些带孩子离婚的女人，现在都过得怎么样？

如今，主动提出离婚的女性越来越多，很多男性不得不面对“被离婚”。不久前，最高法发布2017年离婚纠纷司法大数据。根据该报告，在全国离婚纠纷一审审结案件中，74.3%的案件原告性别为女性。

结婚要晚，离婚要早。而离婚时，很多女人选择要孩子。那么，选择带孩子离婚后的她们过得怎么样了？

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被传家暴，4个月见不到女儿，可以说当年离婚时的贾静雯落魄不堪，让人非常心疼。

为了得到女儿梧桐妹的抚养权，她不仅没有带走孙家一分一毫，还付了巨额赡养费。不仅如此，她还签下苛刻的离婚协议。

好在，苦尽甘来。40岁时，她遇到了修杰楷。虽然对方只是普通的演员，没什么名气，也没有显赫的家世背景，但真心爱她和梧桐妹。对于一个重新开始的单亲妈妈来说，这点最重要。如今，贾静雯一家5口相亲相爱。

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离婚是一件伤筋动骨的事，很多女性之所以提出是被逼得走投无路。

因为丈夫频频出轨，CC34岁那年提出离婚。丈夫苦苦哀求，承诺把大半财产交给她，一周只去小三(已怀孕)那过2夜。父母、公婆都劝她多为孩子想想。最终，CC坚决离婚了。

之前，她是全职妈妈，没有任何经济收入。虽然离婚时拿到了房子，和以后每个月几千块的生活费，但养2个孩子很艰辛。

上个月时，达妈又和她联系上。得知她现在主要兼职做美工，也常常教孩子画画。虽然工作辛苦，但收入还不错，关键是觉得自己活得有底气，特别是在孩子面前。

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对于很多独立自信的新女性来说，离婚是人生的一次新的选择。当遭受守寡式婚姻、丧偶式育儿时，她们不愿委屈自己。

M、W都在婚后第3年决定离婚，同样选择带着孩子。不同的是，一个人因为老公游戏上瘾，一个是受够了“创业婊”老公。虽然已婚，但对她们来说凡事还是一个人，即便有了孩子也很难产生“有家的感觉”，负担还加重了。从看着老公就难受，慢慢地完全接受不了对方。离婚时，她们各自的父母都很不赞同，觉得不是什么原则性大问题忍一忍就过去了。

之后，M在父母支持下带着孩子到了一线城市进修，去年已经再婚，据说家庭、工作都很顺心。W呢，这几年也不是没有遇上好的对象，1位男士离异没有孩子，还有1位未婚比她小3岁。虽然三观很合，对孩子也好，但都没成，因为在自由和家庭中间她选择了前者。

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当然，也有人离婚并不顺。有人带着孩子离婚后过得很不如意，也有人拖着拖着成了“懒得离婚”。

小Q离婚2年，坦言最后悔的是就是带着孩子离婚。当时老公出轨，她痛苦、崩溃下除了孩子什么都没争取，为的是让老公后悔，即便自己当时根本无力抚养孩子。后来，因为忙着工作，儿子和她越来越不亲近，在她家人的灌输下越来越恨爸爸。而前夫也已再婚，有了新的儿子。到了现在，她再告诉孩子爸爸和爷爷奶奶是爱他的，他已经不相信。

T姐是典型的按部就班女性。像父母希望的那样，大学毕业后她回到家乡，很快相亲结婚，然后合作养孩子。用她的话来讲，婚后十年自己一直过着“食之无味，弃之可惜”的日子。这样一段无波澜的婚姻，让她越来越难以忍受，但又无力挣扎。

随着社会观念的转变，以及社会地位的提高，女性在婚姻里有了更大的选择权。婚姻不是人生的标配，离婚也不是悲剧的开始。不够爱可以放手，当男人薄情和靠不住，不再爱了也可以随心而为。生在这样的时代，值得庆幸。但无论是做何选择，请理性并果断，毕竟人生过得怎么样还是看自己。

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