职场孕妈生存技能get√

现在的女性独立性和事业心越来越强，很多女人即使怀孕了也不会放弃自己的事业。很多孕妈妈们都是快临产时才停止工作。不过，怀孕毕竟还是有很多不便，那么如何在孕期轻松应对工作呢？要注意下面几点！

坐姿很重要

很多职场女性的工作都是长期与电脑相伴，这个时候，座椅和坐姿就非常重要了。孕妈妈们肚子大，如果按照平时的坐姿可能会不舒服。所以这个时候，可以在屁股下放一个坐垫，在腰部放一个靠枕。坐得舒服了，心情也就好了，工作起来也顺心。

要懂得休息

孕期女性会比平时感觉更容易劳累，而且心情起伏也比较大，所以这个时候要注意休息。孕妈妈应该安排好工作时间，把工作重点放在自己精力充沛的时候，把轻松的工作放在一般时段。同时，中午要记得午休，如果工作太累了，可以喝点茶水，或者通过走动的方式来放松。

建议准备备忘录

众所周知，因为孕激素的原因，孕妈妈们的记忆力和平时没法比。刚记住的事就容易忘，想做的事也容易忘，这个时候准备备忘录显得很重要。比如，孕妈可以备好一个小便签，把重要的事记录在便签上，这样就有利于自己的工作顺利展开。

要和同事搞好关系

职场孕妈和同事搞好关系，不仅可以让办公室有轻松愉悦的氛围，而且在孕妈有困难时，同事们也会主动帮助，有利于工作的完成。

职场孕妈注意穿着

很多职场女性可能喜欢穿高跟鞋，穿套装。不过，职场孕妈最好不要这样穿。因为高跟鞋很可能导致摔跤，而套装没有弹性，孕妈穿了不舒服。建议穿一些休闲的宽松的衣服，怎么舒服怎么穿。

午饭有讲究

很多大城市，居住地和公司距离远，大家中午一般都喜欢带便当吃。不过，前一天做的便当味道和营养都差了很多。所以孕妈妈们最好回家吃饭，如果不能回家吃饭也一定要把便当充分加热。

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