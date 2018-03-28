【育网辟谣】孕期爱爱，会戳到BB？

不少准妈咪怀孕后爱爱就非常小心，甚至直接断了。大家的理由很正当，无非是担心对孩子不好。其中，不少人real害怕丁丁会戳到宝宝，于是想“爱”而不能“爱”。但老公的威力真那么大吗？本期的《育网辟谣》将为大家揭开真相。

孕期爱爱会戳到BB。

孕期爱爱时有可能会戳到BB，所以要严格禁欲。

孕期爱爱不会戳到BB。

孕期爱爱不会戳到BB，可以适当进行性生活。

孕期爱爱不会戳到宝宝

孕期爱爱时戳到宝宝这样的事情是不可能发生的。原因有三：

一是，在整个孕期里，宝宝生活在妈妈的子宫内，不但离宫颈口有些距离，而且还有羊膜的保护，处于与外界隔离的状态。

二是，宫颈口在整个孕期都是闭合的，只有到了临产时才会慢慢打开，况且宫颈口还有黏液保护。

三是，无论准爸爸的丁丁尺寸有多么可观，最多也就能直接到达宫颈口后方的阴道穹窿里。而阴道穹窿可以扩张，能缓解啪啪啪的力量。即便太猛烈顶到了宫颈口，准妈妈感到疼痛也会让准爸爸停下来，更不用说会戳到宝宝啦~

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孕期同房，这些事项请注意

虽说孕期爱爱不会戳到BB，但有一些事项需要大家注意，一起了解下：

1.孕中期可以适度爱爱

孕期对同房没有限制，但医生通常会建议孕早期和孕晚期暂停性生活。这是因为孕早期胎宝宝尚不稳定，爱爱容易导致流产，而准妈妈一般也没什么性欲；孕晚期准妈妈肚子已经很大了，身体疲累再加上心情紧张，“性趣”也不会太强烈，而且爱爱有早产的风险，同样不建议进行性生活。

孕中期是相对稳定的阶段，准妈妈受激素影响变得很有“性致”，只要身体情况正常没有异常，就可以适度享受性爱，但动作不要过于激烈哦~

2.有以下情况请不要爱爱

孕期适度爱爱对准爸爸、准妈妈和胎宝宝好处多多，但有一些准妈妈不适合孕期爱爱。准妈妈有以下这些情况请避免啪啪啪：

准妈妈有习惯性流产病史或有过多次人工流产经历；

胎盘距离子宫口非常近；

患有妊娠中毒症、妊娠期高血压、妊娠期糖尿病、严重心脏病等；

阴道或宫颈出现明显炎症。

准妈妈因其他原因被医生禁止同房等。

3.注意姿势，别压倒肚子

孕期爱爱时为避免压倒肚子，大家可采取背后位、侧卧位、女上男下等姿势。若大家感到腹部疼痛或肿胀可停下来休息一会儿，等肿胀感消失后再继续爱爱。另外，孕期爱爱有可能导致血压降低让准妈妈感到不舒服，建议稍作休息并调整体位，不适感会慢慢消失。

4.请做好个人卫生

孕期爱爱时，不干净的手接触了性器官会导致细菌感染，威胁母婴健康。因此，大家在同房前一定要把手掌和指甲清洗干净。另外，大家在平时也要养成勤剪指甲的好习惯哦！

5.前戏不宜过于激烈

一些准妈妈会因为乳头被过度刺激出现腹部肿胀的情况，大家要注意这点。特别是准妈妈乳头有液体流出时，最好别再进一步刺激乳房了。另外，孕期爱爱时对阴道的爱抚不要太激烈。

孕期爱爱常见疑问解答

关于孕期爱爱，大家还有很多疑问，育姐在这里做一个解答：

Q：高潮会不会引起出血和流产？

A：高潮会导致宫缩，但没有任何证据表明会引起流产。孕期爱爱时子宫出现充血和收缩，反而会给胎宝宝带来更多的血液和营养。而且，孕期爱爱产生的轻微晃动会让胎宝宝感到很舒服很享受。

Q：孕期爱爱老公需要戴套吗？

A：为了保证准妈妈和胎宝宝的安全，孕晚期爱爱时最好让老公带上安全套或体外射精，以精液不进入阴道为宜。男性精液中的前列腺素有可能导致子宫出现强烈宫缩，不但会让准妈妈感到腹痛，还有可能引发流产或早产。

Q：孕期总想爱爱，是不是有问题？

A：这都是因为孕激素啦~它有可能让准妈妈“性致”全无，也有可能让你“性趣”满满。育姐再悄悄告诉大家，孕期出现的各种身体变化，比如乳房更敏感更丰满、宫颈口更柔软等，反而会让一些大家更容易达到性高潮哟~

Q：胎宝宝会知道我们在爱爱吗？

A：宝宝被子宫、羊水、胎盘层层包裹保护着，所以孕期爱爱的时候，ta就像被靠枕或抱枕保护着，并不知道粑粑麻麻在做什么，Emmmm，顶多会感觉晃悠悠吧。

大家请放心，孕期爱爱不会戳到BB，不必严格禁欲，可以适度爱爱哦！

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