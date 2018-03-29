如何正确坐月子？专家有话说

升级当妈后，自然是满满的幸福感。但是在月子期间，护理工作非常重要。下面这几点新妈妈务必要牢记，可以帮助身体更快得到恢复。

清洁



在产后的一周之后，身体可以碰水，但是建议擦浴，不要盆浴。因为洗盆浴，脏水会进入人体的生殖道造成感染。其次恶露会在产后四至六个星期内排干净，这个时候必须用温水洗干净阴部，勤换姨妈垫，并且保持阴部的清洁与干燥。

通风

产后，妈妈居住的房间一定要经常通风，但是温度要适宜，切记不可太高太低。不能将门窗紧闭，务必要保证室内空气清新。民间有坐月子的产妇要盖厚被的说法，但在夏天，这种做法极其容易导致产妇中暑。不过，要避免身子直接对着电风扇吹，开空调温度设定为26~28度比较适宜，也不能将冷气的风口直接对着产妇吹。

进食

坐月子期间，进食也有以下几个注意事项：

1.饮食应该要丰富，不能总精食，而要粗细搭配。例如小米、玉米粉、绿豆等都可以保证营养的摄取，做到对身体蛋白质与维生素的补充。这样做不仅可以提高食物的营养价值，同时对于妈妈的身体也是大有裨益。

2.新生儿对于母乳的需求较大，所以建议妈妈在此时可以多补充含钙、蛋白质的食物，避免因为营养不足，而造成母乳不足的尴尬。

3.补充蛋白质时，应该以补充优质的动物蛋白质为先。诸如鸡肉、鱼肉、瘦肉、牛奶，都是坐月子时必不可少的营养佳品。蛋白质每天摄入量以90~95克为准，不可过多摄入，否则会对身体的肝脏造成一定的负担。

4.多吃海藻与新鲜水果蔬菜。新鲜的水果蔬菜中含有丰富的维生素、矿物质、果胶及足量的膳食纤维，海藻类则可提供适量的碘。

5.由于坐月子的时候需要多次进食，所以妈妈一定要注意漱口刷牙。坐月子需要妈妈补充营养，这就容易使口腔内细菌大量繁殖，导致口腔产生疾病。建议产妇选择软毛牙刷轻轻刷牙齿，每天应该刷两到三次。此外，每次吃过东西以后，要用温开水漱口。

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