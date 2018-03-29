这些食物会“吃掉”宝贝的智商，快远离！

你知道吗？有些食物会“吃”掉孩子的智商与健康哦！赶紧随小编往下看一看吧，为了孩子将它们一一去除！

油炸类食物

油炸类食物想必是很多孩子最爱的食物之一。但是这类食物对于宝宝的身体与智商而言，除了好吃百害而无一利。首先，油炸食品充满着高脂肪高油量，对于宝宝的体重与健康是一大威胁。因为在肉类与鱼类中的脂肪，会在高温的热油煎炸或是长时间的暴晒后成为过氧化脂质。而过氧化脂质就是严重影响孩子大脑发育的元凶之一。所以长期食用油炸食物会在一定程度上影响孩子的智商，为了孩子智商的正常发育，应该少量给孩子食用。

精白米、面粉类

许多家长为了孩子的健康发育，会选择给孩子吃精细的食物，从米饭开始，就选择精白米。其实这对于孩子的智商发展而言反而是另一大不良的利器。因为精白米和面粉的制作需要许多道工序，所以相比粗粮，其中有利于大脑发育的各种维生素早已在制作过程中慢慢流失，所以不建议家长过早就给孩子食用精白米和面粉类的食物。

奶油制品

奶油制品是孩子最喜爱的食物之一，甜甜的口感成了孩子的心头之好。但是像奶油冰淇淋、奶油蛋糕、奶油饼干等奶油制品中的奶油对于宝宝的健康有害无益。因为许多商家为了节约成本，运用人造黄油给孩子来制作这些糕点。但是人造黄油中含有一种反式脂肪酸，过多的摄入会严重影响到孩子的心脏健康。

白糖

与上文的奶油制品一样，白糖也是宝宝喜爱的食物之一。孩子更是喜欢用白糖做的糕点。其实白糖是影响孩子智力发展的重要元凶，如果孩子过多食用含糖的食物，导致体内糖分含量过剩，则会造成孩子血糖升高。轻则会使孩子容易产生饱腹感，不想吃饭，影响身体发育、蛀牙问题等，重则因为在长期的食用下，大量的白糖会引起肝脏功能的发育与使用障碍。

茶或者咖啡

为了让自己有精神，大家都会选择茶或者咖啡来提脑醒神，很多孩子也会照着父母的习惯这样做。其实过浓的茶和咖啡对于人体的健康有害无益，而咖啡中含有咖啡因、可可碱，过多食用茶或者咖啡，会让人体对它们产生一定的依赖作用。过量的饮用，甚至会对心脏造成威胁。而孩子的大脑和身体还处于一个发展阶段，所以家长不应该让孩子过早或者过多的食用这些饮品。

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