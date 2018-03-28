@准妈咪，这几件事饭后不要做!

你知道吗？孕期饭后活动也有很多需要谨慎处理的地方。下面这几件事，千万不要做：

饭后躺下

很多孕妇表示，怀孕后人都变慵懒了。饭后瞌睡来袭，在沙发上或者床上打个盹，那是极好的。不过，孕妇饭后立即躺下休息可不行，因为孕妇躺下后，其组织就进入了代谢缓慢休整状态，这时胃部食物又没开始消化，躺下休息又会给肠胃带来压力。总的来说，孕妇饭后立即躺下休息会影响营养的摄入，也会导致消化不良。

饭后立马运动

很多孕妇吃完饭后会立即运动，这可不好。饭后，食物没消化，剧烈运动会导致食物震动，影响肠系膜，之后可能导致腹痛，另外还可能导致孕妈咪胃痉挛或者呕吐。

饭后洗澡

有些孕妈咪有饭后洗澡的习惯，这里需要提醒大家饭后千万别立即洗澡。因为吃饭后，孕妈咪们的血液集中在胃部，如果这个时候洗澡，会加速妈咪们身体的血液循环，会干扰消化，引起孕妇消化不良。

饭后立即喝水或者喝饮料

有些孕妇喜欢饭后喝水或者饮料。这并不明智，因为这个时候，水或者饮料会把孕妇体内的消化酶冲走或者影响其消化功能，食物如果不能被完好分解，同样会影响孕妇的消化能力。

饭后立马吃水果

孕妇应该多吃水果，这样不仅有利于自身健康还有利于胎儿健康。不过，孕妇饭后立即吃水果并不好。水果中含有各类有机酸，而孕妇吃的食物含有多种矿物质，如果饭后立即吃水果，那么矿物质和有机酸就会相互作用从而影响孕妇肠胃消化吸收。另外，孕妇饭后吃水果，还可能引起便秘。

饭后唱歌

孕期女性心情起伏不定，通过一些外部活动比如唱歌来调解心情，排忧解闷是好事。但是，孕妇最好不要饭后立即唱歌。饭后胃壁变薄，如果这个时候孕妇唱歌，隔膜则会往下移动，从而增加腹腔的压力，进而引起孕妇肠胃不适。

总之，孕妈咪们为了自己和胎儿的健康，饭后不能做以上一些事情！如果你有这样的习惯，记得一定要改！

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