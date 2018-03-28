孩子吃饭太闹腾 这几条建议妈妈要知道

家里有熊孩子，确实让人头疼，比如喜欢翻箱倒柜，喜欢弄脏家里，喜欢乱摔东西等等，不过最让宝妈头疼的是，宝宝吃饭的时候不乖，太闹腾，不仅浪费粮食，还把粮食弄得到处都是。这该怎么办？来学学吧~

吃饭前做好准备工作

在宝宝就餐前，宝妈们做好准备，比如餐具、玩具、围嘴、餐垫等。准备好一切，营造出吃饭的氛围。

给宝宝用专用餐具

孩子们往往对自己的餐具都特别在意。所以在孩子餐具的选择上也要花点功夫，可以买一些卡通餐具，比如熊大熊二或者喜羊羊等卡通人物就很不错，这样孩子们就会对吃饭感兴趣，也往往会乖一点哦~

选择好时间就餐

给宝宝吃东西记得挑好时间，不要在宝宝想睡觉时就餐，别在宝宝状态差时就餐，别在宝宝哭时就餐。注意，当宝宝心情好时，会更有兴趣吃东西，吃得也多。

立规矩很重要

俗话说的好，无规矩不成方圆。要给宝宝尽早立好规矩，一旦孩子破坏规矩就会受到相应惩罚。而规矩形成了，那么孩子们吃饭就会乖一点咯~

就餐时别表现出溺爱之情

现在的孩子都是家里的宝，长辈都非常疼爱。在就餐时，很多家长喜欢哄孩子，喜欢任由孩子胡来。要知道，如果孩子形成了不良的就餐习惯，就会很难改正。所以长辈在孩子就餐时，不要表现出溺爱之情，当孩子表现得不好，要严肃地批评孩子，决不能放任他。

很多宝宝就餐可能会闹腾，不过爸妈学会了上面的小妙招，就可以轻松应对了。

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