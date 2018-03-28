9个月~13岁宝宝该做的家务，萌萌对照表告诉你！

“你还小，放着我来！”

在做家务这件事上，

不少父母似乎极力包办。

有的说：

“孩子太小了，大了自然就会了。”

有的说：

“孩子的主要任务是学习，做家务太耽误时间了！”

还有的说：

“孩子笨手笨脚，老帮倒忙，还不如我来！”

那么该不该让孩子，

从小做家务呢？

答案是肯定的，

而且不管男孩女孩，

最好都学着做点家务。

让孩子帮着做点家务，

不光是帮父母分担，

还有如下的诸多好处：

有利于培养孩子的家庭责任感；

有利于孩子自主能力的锻炼；

有利于社会技能的培养；

有利于增强孩子的动手能力、学习能力；

有利于提高孩子做事情的效率；

有利于培养孩子不骄不躁、耐心、肯吃苦的性格…

好处还有很多，

这里就不一一列举啦！

你只要知道，

让孩子学做家务，

真的很重要就对了~

那么，

宝宝该从何时开始做家务？

在不同的年龄段，

又适合做什么家务？

今天带来的这组家务对照表，

就给大家提供了很多思路哦！

一起来看看吧~↓

为了方便阅读与保存，

将表格拆分成7部分啦，

大家各取所需哈~

9 个月~ 13 岁宝宝家务对照表

看完这组表格，

大家有没有收获嘞？

另外叮当妈还要提醒各位家长，

让宝宝做家务固然是好事，

但也要注意以下几点哦：

★ 量力而行

1. 让宝宝做家务要适度。

2. 根据宝宝的年龄，选择合适的家务。

★ 多点耐心

1. 宝宝尝试做家务难免会有失误犯错的时候，此时家长要耐心，不要动不动就发脾气。

2. 宝宝因做不好家务而心烦气躁时，家长要注意引导，并且让宝宝学习保持好的心态。

★ 多多鼓励

1. 在做家务的过程中，家长要注意多鼓励孩子，培养孩子的自信心。

2. 在宝宝完成一件家务后，给予宝宝表扬与肯定（不要过于物质化）

★ 多多参与

家长也可以多多参与到宝宝的家务中来，但不要包揽，而要引导、纠正孩子的行动，这也不失为一段快乐的亲子时光啦~

★ 注意安全

无论宝宝在做什么家事，一定要以安全为主，不要让宝宝从事过于危险的家务，更不要疏于看管。

快让你家宝贝动动手，

开启一段有意义的家务之旅吧~

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