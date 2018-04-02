小蛮腰养成秘笈，产后必备！

生完孩子，很多宝妈都抱怨自己有个水桶腰大肚腩。所谓春季不减肥，夏季徒伤悲，接下来就给大家分享养成小蛮腰的秘籍，是时候做做功课了！

适当控制饮食

断奶后，妈妈们就可以开始减肥了。想要减肥成功，饮食也非常关键。很多宝妈胃口很好，整天都想吃，而且喜欢吃油腻的东西，如果想减肥，就要适当管住嘴，除了正常的营养摄入外，不要贪嘴，不要多吃，更不要去吃夜宵。

早点吃晚餐有利于减肥

早点吃晚餐有利于消化，也有助于减肥。一般来说，晚餐要在睡前五个小时解决，这样妈咪们吃完饭可以散步，适量运动，有利于消耗卡路里，更有利于练就小蛮腰。

多多喝汤喝水

很多新妈咪表示，生完孩子后胃口就特别好，一餐能吃几碗饭。不过想减肥的妈咪可不要任性哦，建议多喝水，多喝清汤，如此可有利于排毒，有利于控制食欲，帮助减肥。

坚持母乳喂养

专业人士表示，产后坚持母乳喂养有利于减肥。因为母乳喂养会消耗产妇的热量，从而有利于减肥。

适当运动很重要

俗话说的好“管的住嘴，迈得开腿”，这是减肥黄金法则。产后妈咪们想减肥，也需要适当运动，比如瑜伽就很不错。瑜伽有利于塑形减肥，增加肌肉弹性，还有利于子宫收缩。除了瑜伽，还可以通过散步、快走、跑步等方式来达到减肥的目的。

俯睡可以瘦小腹

很多妈咪们都喜欢仰睡，这样睡起来比较舒服，不过如果你可以接受的话，不妨试试俯睡，俯睡可以给小腹带来压力，有利于小蛮腰的养成。当然，如果是剖腹产的宝妈，俯睡要等三个月后才可以进行，否则会给伤口带来伤害。

收腹带用起来

收腹带可以矫正盆骨宽大，预防子宫下垂，而且还有利于收小腹。不过如果是剖腹产的宝妈最好不要用，因为收腹带会阻碍血液循环，对伤口恢复不利。

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