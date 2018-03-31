备孕人士怎么吃？真的是门技术活

在备孕期间，夫妻双方要在许多方面都多多注意，尤其是吃的方面，其实想要只要吃得清洁、健康、适量、自然、规律、均衡，就能生下健康的宝宝。下面这几点务必要留心：

多吃有营养的食物

1.吃富含蛋白质的食物，例如鱼肉、鸡肉、瘦肉等。

2.吃富含维生素的食物，例如水果，蔬菜，坚果，这些食物中富含大量维生素、微量元素和膳食纤维食品。但是水果尽量不要采用榨汁的形式，这样会破坏水果中的维生素，其次果汁中含有大量糖分，过量饮用会导致糖分摄入超标。

拒绝垃圾食品

许多女性都喜欢吃油炸食品，尤其是大街小巷的一些垃圾食品，再加之快餐时代的外卖快速发展，导致快餐速食很是火热。其实这些食物中添加着各种防腐、色素添加剂，特别是罐头、腌制食品等。其次像反季的果蔬菜也不要多食用，而应该食用当季的新鲜果菜蔬。

吃得有规律

快节奏的工作，经常导致许多白领工作族忽视自己的饮食习惯，再加之紧张、不良的作息习惯，就容易引起年轻人的肠胃发病率日趋上升。一旦消化系统紊乱，女性的身体营养健康状况也会随之下降，这对于备孕是极为不利的。因此，一定要保证一日三餐，规律饮食，才能为宝宝的到来营造好的身体环境。

特殊人群的注意事项

1.体重超标者尽量食用低热量、低糖、低脂的食物，减少胆固醇和油脂的食用。

2.体重过低者，应该在这个时候多食用新鲜果蔬，增加营养食物的食用，同时多摄取一些富含蛋白质和营养元素的食物。

3.痛风患者要格外注意减少进食高嘌呤高能量的食物，另外也要注意戒酒，多多喝水。

4.贫血患者大部分是缺铁性贫血患者，所以要多食用富含铁的食物，例如干果、绿色果蔬、牛羊肉等。

要为身体打好一个强健的基础，才能为以后生一个健康的宝宝打好基础！

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