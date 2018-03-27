赶紧停下来，用棉棒给娃掏耳不可取！

一看见宝宝耳朵里有耳屎，很多妈妈强迫症上身，马上拿出棉棒给宝宝掏耳朵，而且非要掏干净不可。育姐在这里提醒大家，这么做危害不小，赶紧住手吧！

很多妈妈觉得，耳屎不但很脏，还会影响宝宝听力，应赶紧清理干净。其实，对宝宝来说，耳屎好处多多。

★ 保持耳道清洁

耳屎也叫耵聍，粘附于外耳道里。当灰尘和局部的皮肤代谢产物进入耳道时，耳屎会将其吸附，确保外耳道的清洁。

★ 阻挡异物进入

耳屎是保护外耳道的“哨兵”，它能阻止异物进入耳道，避免内部的耳膜和鼓膜遭受伤害。比如当有小虫子进入耳道时，耳屎能发挥阻挡作用，让其逃之夭夭。

★ 起到杀菌作用

耳屎中含有脂肪酸，能在耳道表面形成一层酸膜，让外耳道处于酸性环境里，起到一定的杀菌作用。

★ 防止感染疾病

宝宝洗澡时不安分的话，脏水容易进入耳朵。这时耳屎能起到“水来土掩”的作用，阻止脏水继续前进，从而避免宝宝患上外耳道炎、中耳炎等感染性疾病。

★ 保护宝宝听力

宝宝的鼓膜非常脆弱，遭受雷鸣、爆炸等强烈的声波刺激有可能会出现损伤。长时间如此，宝宝的听力就有可能会下降，甚至是失聪。耳屎就像“消声器”一样，可以减缓声波对鼓膜的冲击。

不少妈妈习惯用棉棒给宝宝掏耳朵，但是棉棒只适合用来清理宝宝耳洞周围的脏东西，并不建议用来掏耳朵。

宝宝的外耳道尚未发育完善，大多呈扁平缝隙状，耳内皮肤又十分娇嫩，掏耳朵在实际操作中是很困难的。用棉棒给宝宝掏耳朵时，只能依靠自己的感觉来控制力度、判断方向和深浅，极易给宝宝的耳朵带来伤害：

△ 滋生细菌造成感染

在棉棒来回掏耳朵的过程中，有可能导致外耳道皮肤受损继而引发感染，或者将细菌挤到毛囊里，造成耳朵出现炎症、流水，甚至是外耳道疖肿。

△ 导致宝宝听力下降

鼓膜是一层很薄的膜，厚度仅有0.1毫米，相当于一张纸。在给宝宝掏耳朵时，妈妈稍不留神或宝宝使劲挣扎，都有可能造成鼓膜或听小骨损伤，甚至是鼓膜穿孔，从而导致宝宝听力下降。

△ 耳屎变的越来越多

用棉棒掏耳朵容易使外耳道皮肤受到刺激，导致耳屎分泌增多，最终出现耳屎越掏越多的情况。

耳屎多少受遗传因素影响，有的人很少，有的人很多。那么，大家该如何给宝宝清理耳朵呢？赶紧来学习下：

✔ 宝宝耳屎较少时

通常来说，宝宝在咀嚼、打哈欠或张口等活动时，通过下颌等关节的运动就可以将耳屎自行排出耳道，无需用棉棒或其他工具掏耳朵。用棉棒掏耳朵不但不能清洁耳道，反而会把耳屎推向耳道深处造成阻塞。

大家只需在平时给宝宝做清洁时，定时检查耳朵的清洁情况，用干净的棉球粘在耳道外部即可。另外，给宝宝洗完澡后，大家要用湿毛巾将外耳廓擦干净。

✔ 宝宝耳屎较多时

第一步：在宝宝睡觉前，在他的耳朵里滴一些滴耳药水（1-2滴即可）。方法是：将宝宝抱在膝盖上或者让他躺在床上，把头侧过来使耳朵朝上。滴完药水后，大家不要移动宝宝，保持这样的姿势2分钟，让药液充分稀释耳屎。

第二步：在宝宝耳朵里塞上用消毒棉球制成的耳塞，第二天把耳塞取出来。这样耳屎就粘在耳塞上被清理出耳道了。

请大家注意，使用滴耳药水前要确认宝宝没有过敏反应。若自己不会操作千万不要硬来，最好去医院找耳鼻喉科医生处理。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)