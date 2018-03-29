凭什么？这个世界为何总对职场妈妈不友好

几乎所有的职场妈妈都希望多陪陪孩子，然而这个世界对大家并有不友好，甚至有些残酷。很多妈妈都因为自己无法做到家庭和事业平衡，内心充满焦虑和内疚。

在外，要努力赚钱养家提升自我，否则就会跟社会脱节，和老公没共同语言婚姻难继续；在家，要承担起育儿职责，多陪伴孩子，一旦他出了任何问题责任全在你，另外还得处理家庭琐事……emmmm，还要变美，有自己的生活，不能永远围着还转。于是，职场妈妈成了罪人。

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最近，2位朋友都遭受了社会对职业妈妈的“恶意”。她们都是二胎妈妈，刚休完产假上班。

一位朋友下班第一天，直属领导找她谈话，开场就是“我对你的工作能力很满意，但一个人的精力是有限的……”下面大家应该可以猜到，无非话里话外希望她回家专心带孩子。

另一位朋友一上班工作就被调动，从公司核心部分调到了一个较差的部门，工作内容还基本上是打杂。明明自己工作一直兢兢业业，临产前3天还在加班。朋友接受不了，非常委屈、愤怒，但得到的领导为难的回答“这是为了让你更好照顾家庭啊~”

现实生活中，很多女性都因为婚育职场搁浅。只因在职场上，你是女性就是原罪。据相关调查表明：

当职场男女比例为1：1时，女性进入高层领导级别的占比低于25%。

64%的人赞同男性在职场上更容易升职，71%的人认为职场天花板现象在女性群体中表现更为严峻。

全球女性薪资落后男性10年，全球男女薪资差异消失至少还要等118年。

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对于职场妈妈而言，越是职业发展越好，工作越忙，越是难以平衡工作和育儿的时间。然后，大家常常陷入对孩子的愧疚之中，常常这么想：如果我多xxx，可能孩子就xxx……这是因为我们爱孩子，希望每一分每一秒都不错过他们成长。

在很多眼中，杨澜是一位成功人士。但作为一个职场妈妈，她面对孩子时还是常感到负疚：

我作为一个职业女性、一个妈妈，我有过很长时间的困惑，这种困惑到现在依然存在。当我收拾行李要准备出差的时候，我觉得我做了一件对不起孩子的事。

他们小时候，我就一直问他们这个问题，妈妈是不是出差太多了？是不是应该减少一点？你是不是感到妈妈不在乎你?或者说你能知道妈妈特别特别爱你吗？我一直在不断地去得到他们的反应，最后他们说，太烦了，你该出差就走吧。

而小s是心疼女儿的懂事。她有一次通宵录节目，回家时遇上刚起床的女儿。女儿邀她一起玩，她只能抱歉拒绝“妈妈现在如果不睡觉的话，会死掉的。如果你不希望妈妈死掉，就让妈妈去睡会儿。”没想到女儿不仅让她去睡，还守在门口，防止被人打扰自己妈妈休息。

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这年头，到处都在毒鸡汤，劝告女性要做一个兼顾家庭和事业的完美女性，成为更优秀的自己……如此过度吹嘘，让大家陷入巨大的牢笼。

事实上，无论是对家庭还是事业，明明大家已经贡献很大，几乎可以说是尽其所有。在外打拼，分担家庭经济压力，中国女性的劳动参与率可是世界第一。回到家庭，尽量多陪伴孩子，并科学育儿。

究竟谁才是真正的“罪人”？戴着有色眼镜的用人单位，还是缺位的爸爸们？都不完全是，还有社会保障制度的锅。时代已经变了，人口政策和家庭结构已经变了，但很多人的观点没有跟上，教育服务也远远落后。

所以，职场妈妈们不要再内疚。我们不是圣母，更不是超人。请告诉自己，我努力工作，赚钱养家，我生儿育女，我为自己感到骄傲！最后，也希望男性们和社会保障制度尽快就位，让职场妈妈们在打拼事业时无后顾之忧，在照顾家庭时有安全感。

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