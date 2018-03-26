宝宝口罩不要随便戴，这些讲究一定要注意！

春天尘土飞扬病菌较多，如何保护宝宝的呼吸道健康呢？很多妈妈纷纷给宝宝戴上了口罩，然鹅事实上不少人并没有选对、戴对。今天育姐就和大家说一说宝宝春天戴口罩的正确姿势。

首先我们先了解一下宝宝几岁戴口罩，什么情况下戴口罩。

宝宝几岁戴口罩合适

正规的口罩适合给3岁以上宝宝戴，最好别给2岁以下宝宝戴。2岁以下宝宝戴口罩，无法使口罩紧贴脸部，戴了也不起什么效果。

还有就是，口罩的防污性越好，透气性就越差。口罩把脸部捂得很紧，虽然可以抵挡细菌、病毒、PM2.5等侵袭，但不利于宝宝呼吸新鲜空气。与成年人相比，宝宝的肺部功能较差，有了口罩的阻隔，呼吸会变得困难很多，甚至有可能因缺氧发生窒息的情况。

宝宝什么情况下要戴口罩

宝宝在一些特殊场合或遇到一些特殊情况时，大家还是应该给他戴上口罩。比如说，宝宝去人员密集或空气不流通的公共场合时，戴上口罩可以阻挡病菌的侵袭；宝宝患有感冒、肺炎等呼吸道传染病时，戴上口罩可以避免病菌的扩散传播。

如果空气污染比较严重时，大家最好不要带宝宝出门，让他“家里蹲”吧。

口罩事关宝宝健康，大家在挑选宝宝口罩时一定不能马虎大意。

♦ 根据质量来选

大家在给宝宝挑选口罩时要重点关注口罩的质量，宝宝戴质量不过关的口罩是没有效果的。目前我国还没有制定儿童专用防护口罩的相关标准，市面上出售的“儿童专用（防霾）口罩”大部分名不副实，只是成人口罩的缩小版，大家一定要注意。下面育姐说一说几种常见口罩是否适合给宝宝戴。

（1）纯棉口罩

纯棉口罩舒适又透气，非常适合给宝宝戴。一般来说，给宝宝选用6-8层的口罩即可。

（2）N95口罩

与纯棉口罩相比，N95口罩的防护能力更强。但是，这种口罩的密封性太好，很容易把宝宝的口鼻堵住影响呼吸，所以育姐不建议大家给3岁以下的宝宝戴。

（3）一次性口罩

这种口罩不一定能起到灭菌消毒的作用，无法有效抵挡雾霾、粉尘、病毒侵袭宝宝，同样不建议给宝宝佩戴。

（4）材质有问题的口罩

有的口罩里含有硅胶和劣质塑料，在使用过程中有可能会释放出甲醛等有害气体，从而影响宝宝健康。有的口罩中纤维含量较高，不但容易产生静电，还会刺激宝宝皮肤，大家最好不要给宝宝戴这些口罩。

♦ 选择合适的尺寸大小

口罩尺寸过大或过小对口罩的过滤作用有着直接影响，大家应根据宝宝的年龄和脸部大小等实际情况来挑选口罩。通常来说，8-10厘米的口罩非常适合给宝宝戴，若有调节大小的功能就更棒了。

很多宝宝不愿意戴口罩，大家该怎么做呢？育姐教大家几个小妙招。

1.爸爸妈妈和宝宝一起戴

当宝宝对口罩有抗拒心理时，大家可以试着和宝宝一起戴。有了爸爸妈妈的陪伴，宝宝心理上更容易接受。

2.让宝宝在口罩上涂鸦

戴着自己涂鸦口罩出门，宝宝一定很喜欢。不过请大家注意，口罩与口鼻有直接接触，应给宝宝使用安全无毒的画笔涂鸦。若画笔的质量不好，宝宝可能在戴口罩的过程中吸入有害物质。

3.看着镜子戴口罩

有些宝宝触觉敏感度较高，当看不到口罩戴在脸上的样子时，会感到陌生害怕从而抗拒戴口罩。而宝宝看着镜子戴口罩能清楚地看到口罩盖在脸上的样子，就不那么害怕了。

4.购买有漂亮图案的口罩

有些口罩上印有星星、花朵或卡通图案，深受宝宝们喜爱。但是，这种有漂亮图案的口罩隔离效果不如医疗口罩，育姐建议大家把它当成一种过渡产品使用。一旦宝宝接受了戴口罩，就可以换成医疗抛弃式口罩。若宝宝只愿意戴有图案的口罩，在空气污染较重的天气或流感高发期，大家最好让宝宝再戴上一层医疗口罩。

tips:宝宝戴口罩的注意事项:

1.宝宝的口罩不能与他人共用，且不能长时间佩戴。宝宝戴口罩超过6个小时，会因为长时间呼吸不到新鲜空气出现抵抗力下降的情况。

2.戴口罩要分清正反面，千万不能里外不分。口罩里面直接和口鼻接触；外面则与外界接触，里外不分会增加宝宝感染病菌的风险。

3.宝宝带上口罩后不要让他把鼻子露在外面，不然也会增加感染病菌的风险。

4.大家要经常清洗口罩，避免滋生细菌让宝宝患病。

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