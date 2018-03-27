这个律师火了！处理过四百件离婚案揭晓婚姻真相

从去年开始，奇葩说名媛姜思达搞了一个访谈节目——《透明人》。

最近一期的节目中，姜思达采访了一位处理过400件离婚案的易轶律师。从易轶的表述中，我们窥探到了一些现代婚姻中的残酷真相。

01

一开始思达问易律师关于王宝强离婚案的看法。

易律师觉得王宝强主动将离婚案细节公之于众，会对孩子造成了无法弥补的伤害，作为一名父亲的角色，是失职的。

橙子妈认为他们家庭的破裂，马蓉肯定是主要过错方。王宝强先生为了自身名声与财产考虑，将事情公布这件事情外人是无可指责的。只是结果导致孩子受到伤害也是由王的选择造成的。

而据易律师的经验，大多数妈妈在离婚时选择孩子的抚养权多过选择财产。

02

新世纪以来，国内离婚对数呈逐年上升趋势。

资料来源：民政部

而据相关资料显示，超过70%的离婚诉求是女方提出的。

说明国内女性对婚姻的满意度是严重低于男性的。

古代，女性最重要的事情就是“守节”。

现代社会女性越来越独立，她也不再依附于男性了。有底气对失败的婚姻说“不”。

其实大多数婚姻并不是因为出轨或是家暴，而是一种看不到未来或一眼看到未来的无力感。

有些爸爸十指不沾阳春水，还喜欢把带个孩子怎么了挂在嘴边。一付女性天生就该付出的嘴脸，真是不知道哪里来的优越感。

03

很多人婚姻已经破裂，但为了孩子还在维持。

其实大可不必。

香港曾发布过一份有关离婚的数据调查，其中采样了7000个家庭。最终结果表明：单亲家庭并不会造成孩子在学习、行为习惯等方面的障碍。

相比家庭有矛盾的孩子，他们反而显得幸福得多。

彩蛋

关于家暴

谈到家暴问题，易律师的建议是报警。她说很多施暴者都有一个心理：

我打一下你，你可以按照我的想法走，原来打很管用。他就会一直沿用这个方法。

所以第一次家暴，你就要把自己的姿态摆出，否则他以后会得寸进尺。

关于出轨取证

在视频中易律师还给了关于配偶出轨取证的方法。

很多酒店房间外人无法进入，未经对方允许的拍摄也不能作为呈堂证据。

你可以报警房间内有人嫖娼，警察必然会过来取证，这样你就获得了合法证据。

这些律师还真是身经百战，哈哈。

希望大家一生都不必用上这种机智的方法，相爱一生，白头到老。

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