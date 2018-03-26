你家宝宝也总被呛到吗？原因是……

在生活中，很多宝宝都会有呛食的现象。怎么吃得好好的就呛到了？让父母担心不已。其实，孩子呛食并不少见，只要做护理方法上稍作改变，就可以降低孩子呛食的概率。



为什么宝宝会呛食？

宝宝呛食的原因有很多。每个人都会有一种呕吐反射–这是一种终生的自动反应，能够帮助我们免于窒息，而宝宝呛食是很常见的现象，比如当你给婴儿喂食得太多，就可能会导致他被呛到。在掌握吮吸的节奏之前，还有些婴儿会在吃母乳或配方奶时呕吐，尤其是在奶水流动太快的时候。

如何判断是呛食还是窒息？

呛食不同于窒息。窒息意味着婴儿气道的一部分或完全被堵塞，这就使得宝宝无法呼吸。

这里有辨别呛食和窒息的方法：婴儿如果是被食物呛到，他可能会把舌头从嘴里伸出来，试图把食物推出来，还可能会咳嗽、呕吐，甚至呛出眼泪。这时让婴儿继续呕吐或咳嗽，是解决问题最有效的方法。而窒息的时候婴儿是无法哭，难以咳嗽，也不能喘气的。当他张开嘴时，他可能发出奇怪的声音或根本没有声音。这时，可能需要做背部击打等来解决窒息的情况。

如何减少呛食情况的发生？

在给婴儿喂食时试着让他放松，不要给他吃太多。如果他是用奶瓶喂养，要确保奶嘴的孔大小合适。如果孔太大，可能会导致婴儿一下子喝太多的奶水导致呛食。

在给婴儿喂辅食之前，要确保他已经准备好了。这时他应该至少有4到6个月大，而且能够坐起来。第一次喂孩子时，先把少量的食物放在勺子上。接着把勺子尖放在他的舌尖上，而不是把整个勺子放进他嘴里。这样，婴儿就可以从勺子里把剩下的食物吮吸出来。

如果婴儿用舌头把食物推出来，这并不一定意味着他不喜欢吃–他可能只是想弄清楚这种新的喂食方式。在他掌握窍门之前，要慢慢地喂食。试过几次之后，他会开始用舌头把食物移到嘴边。如果你的孩子在一周后仍然难以吞咽食物，他可能还没有准备好食用辅食。

如果宝宝已经学会自己吃饭，那么你要留意一下他，防止他在吃东西的时候噎住。建议把他的食物切成小块，不要吃那些容易导致窒息的食物，比如整颗葡萄、坚果或者爆米花等。

注意，在少吃多餐的情况下，婴儿呛食情况会少一些，但是如果他总是被呛食，那就要去医院做个检查以确认是否是身体上有问题。

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