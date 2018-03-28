上幼儿园后总生病 可能是3个原因导致

去幼儿园对于孩子来说是他们开启人生新阶段的一个起点，有的孩子能够很快适应幼儿园生活，但是也有些孩子上了幼儿园后却经常生病，这到底是怎么一回事呢？

饮食习惯有问题

很多孩子都有挑食的坏习惯，在幼儿园里，老师同时管理多个小朋友，无法面面俱到，孩子挑食，偏食也就更严重，而当孩子不能全面吸收营养元素时，身体免疫力自然就会有所下降，自然容易生病。

另外，还有一些家长总担心孩子在幼儿园没有吃饱，或者没吃好，试图在晚餐时多给孩子准备一些肉类，或者油炸类的食物作为补偿。孩子晚餐吃得太饱，容易造成消化不良，影响孩子夜间休息，长此以往，孩子的身体必然会出现问题。

环境难适应

孩子一直处在自己熟悉的环境中无论是身体还是心理都已经适应了，如果突然让孩子去一个新的环境，那么心理必然会产生恐慌。孩子的心情受到了冲击，再加上免疫系统都没有成熟，所以就容易生病。

睡眠质量不佳

如果孩子的睡眠质量不佳，那么孩子的健康必然会受到影响。因此，家长务必要保证孩子充足的睡眠时间，保证早睡早起，保证一个好的身体。

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