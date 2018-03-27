胎教做得对 宝宝长智商

谁都想要一个聪明健康的宝宝！不过，你知道吗？想让宝宝聪明，你得从孕期就开始努力，给宝宝做胎教。那么如何胎教才能帮助宝宝开发智力呢？听听高级育婴师的建议：

胎教时间不能过早

有些女性在得知自己怀孕之后，就立马开始进行胎教。胎教时间太早只会影响胎宝宝的睡眠，而且这时候胎儿大脑还没有得带完善的发育，所以这种做法基本很徒劳。建议胎教时间最好从第4个月开始。

科学胎教的方法

那么如何胎教才能有助于孩子的智力发育呢？

怀孕之后要适当运动

怀孕后，女性也可以运动，只要方法得当就行，这不仅有利于孕妈顺利妊娠分娩之外，对胎儿也有很大益处。孕妈可以坚持每天散步20分钟，在散步的时候别忘了和宝宝说说话哦~

学习育儿知识

孕期不要懒，因为这种懒惰的情绪会传染给胎儿，让胎儿也变得更加懒惰。建议孕期要勤快起来，多学习多看胎教的书籍，保持求知欲，这样对胎儿大脑发育也有很大益处。

多听音乐

孕妈可以多听听音乐，或是给宝宝唱舒缓的音乐或是摇篮曲，这对胎儿发育很有利。音乐不但能缓解孕妈紧张感，还能促进胎儿大脑及听力发育。

多抚摸宝宝

孕妈可以轻轻抚摸自己的肚子，让宝宝感觉到妈妈的爱，给孩子足够的安全感，促进亲子之间的感情。建议抚摸胎教最好从孕中期开始，孕早期与孕晚期不要做。

多跟宝宝聊天

胎儿听觉从孕中期开始迅速发育，对外界声音氛围有所感觉，并在大脑中形成记忆。这时候准父母要多跟宝宝聊天，让宝宝了解外界。

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