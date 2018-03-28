流感肆虐 保护BB你用对方法了吗

春季流感肆虐，很多宝宝都不幸中招。其实，只要做好护理工作，就能帮助宝宝成功防治流感，接下来就让我们来了解下相关内容：

了解流感

感冒多数是因为普通感冒病毒引起，不具有传染性，发病症状也比较少，但流感不同，流感主要是因为病毒感染，带有一定的季节性，且发病症状也非常的明显，患上流感之后，宝宝体温会保持在39°C以上的高热。

流感与普通感冒的区别

宝宝体温没有超过39℃，且只是普通的咳嗽、打喷嚏、那么可能是普通感冒，可以现在家里观察，及时处理。但如果有以下这些情况，那么就要小心是流感：

1.宝宝体温超过39℃，退烧药没有任何的效果；

2.宝宝精神不振异常烦躁，头痛，浑身乏力、呕吐、腹泻；

3.家庭成员或是所在班级有流感患者。

流感要怎么正确处理

1.立即就诊：当孩子出现流感症状时，建议立即就诊，在医生指导下进行护理工作。

2.按医嘱服药：宝宝出现流感症状的48小时之内，可以在医生指导下服用奥司他韦。但万万不可擅自用药，否则可能会对孩子身体健康不利。

积极预防流感是关键

1.少去公共场所

流感高发期，尽量少让宝宝去公共场所，就算要去，也要带上口罩。宝宝身边的人如果不幸感染流感，一定要跟宝宝隔绝开来。

2.勤洗手

在外出回家之后，吃饭前、上厕所之后都要让宝宝用流动的水清洗泷水。

3.按时接种流感疫苗

接种疫苗可以帮助宝宝有效预防流感。只要宝宝出生满6个月，家长就可以带其接种疫苗。

6个月-3岁以内的宝宝每隔1个月接种一次，3岁以上的宝宝接种一次。接种疫苗虽然不能完全杜绝流感病毒，但至少能减少宝宝患病机率，所以不失为一个好方法。

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