这些孕期流言可信吗？一一解读

关于怀孕的传闻，民间有n个说法，比如“酸儿辣女”，比如从肚子形状可以判断宝宝性别等等。那么这些说法究竟有没有依据呢？值不值得相信呢？育姐这就给大家一一分析：

从肚子的形状能看出宝宝性别

孕妇出门，总是会被周围的人盯着和被讨论，尤其是肚子形状，很多老人会通过形状来辨别胎儿性别。但是肚子唯一能告诉你的事情是：你怀孕了！事实上，肚子的形状取决于婴儿的大小和位置以及妇女的体型和肌肉张力，跟性别没有关系。

宝宝性别和孕妇想吃的东西有关

“如果孕妇渴望辣的东西，可能怀着女孩，如果是个男孩，会偏爱酸甜口味。”这一说法一直在民间流传，但完全没有根据。如果一定要在饮食上找联系的话，在一项对304名女性进行的研究中，那些怀着男孩的女性在怀孕期间能量摄入大约增加了10%。

胃灼热说明宝宝毛发旺盛

这个说法可能有些道理。在一项对64名孕妇的研究发现，报告有中度或重度胃灼热的孕妇，刚出生的宝宝大多有着茂密的头发。

听莫扎特可以有一个高智商的宝宝

证据不足，但也可能有其他有益的影响。音乐可以让你放松，给宝宝播放同一种音乐可以让其在出生后尽快适应新环境。

咖喱/菠萝/房事有助于分娩

一项调查发现，18%的女性认为吃辣咖喱有，还有人认为菠萝可以加快速度-它含有菠萝蛋白酶，被认为是可以软化宫颈。还有人认为房事有助于分娩，因为精液中含有前列腺素——一种医学上用来诱导分娩的激素。另外刺激乳头、释放催产素等都被认为可以刺激子宫。但这些观点的理论证据并不充足。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)