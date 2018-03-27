怀二胎时有什么不同？这篇说得很详细

很多人发现怀二胎跟怀大宝不同，比如，疲劳的强度不同，或者宝宝踢腿的时间等等。如果你再次怀孕，以下可能是一些典型的变化：

1.胎动更早

母亲在第二次怀孕时发现最早的区别之一就是，感觉自己的宝宝比第一次怀孕的胎动时间要早。怀孕三个月时，宝宝的动作可能会感觉像是小泡泡或蝴蝶翅膀在子宫上掠过。第一次胎动时，妈妈们有时会误以为是肠道蠕动产生的气体，直到后来才意识到是胎动。

第一次怀孕妈妈通常会在第五个月前感觉到胎动；而二胎妈妈可能在四个月左右感觉到胎动。

2.孕肚位置更低

腹部肌肉在之前怀孕时拉伸得如此之快，以至于变得虚弱，而不能像以前那样支撑孕肚，因此腹部会下降。好处是，你可能会更容易呼吸，吃得比第一次怀孕舒服。坏处是你可能会发现尿频开始得更早，而且你可能会由于膀胱和骨盆区域的额外压力而增加骨盆不适。

孕肚位置较低也可能增加背部劳损，做一些腹部强化运动可以减轻背痛。在日常活动中也要注意以下几点注意事项：

（1）避免重举或拱起背部。

（2）站立时，通过弯曲膝盖使下背部肌肉放松。

（3）如果你要坐一会儿，把你的脚放在一个小凳子上，减轻你下脊椎的压力。

3.日常生活的变化

怀二胎最为困难的是，你有一个更大的孩子要照顾，这往往能加剧妊娠问题如疲劳、背部疼痛。下面，给大家一些建议：

日常饮食：把日常的三顿饭分成六份，或者在两顿饭之间吃零食。诀窍就是储备低脂酸奶和奶酪、胡萝卜和芹菜条，以及大量新鲜水果。每天吃四份牛奶或其他含钙丰富的食物，并坚持服用产前维生素。

保持精力充沛：除了健康饮食，提高能量水平的两个关键是锻炼和休息。锻炼能使心脏更强健，从而使身体和大脑中的氧份更多地唤醒那些困倦的细胞，从而提高能量。试着每天锻炼或散步30分钟。如果一次花30分钟走路太困难了，试着一天三次步行10分钟。适当的休息也能增加你的精力，所以晚上一定要睡八个小时。

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