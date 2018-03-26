警惕！这四个表现是流产征兆

怀孕期间最常见的不是孕吐，而是流产。据统计，大约有30%的孕妇在知道自己怀孕之前就就流产了。育姐建议各位孕妇了解基本流产症状以及危险因素，以便识别会导致流产的风险信号。总的来说，流产的迹象包括：

1.阴道出血

阴道出血通常是流产的第一个迹象，但它也可能会产生误导。就统计，大约30%的女性会在怀孕期间出血，但并不是所有的人都会流产。在出现出血症状后首先去医院，就可以及时处理，保障你和宝宝的安全。

2.疼痛

腹部疼痛，特别是与其他症状，如出血同时出现时，是流产的另一个主要症状。疼痛可能位于腹部、骨盆区域或下背部，范围从钝痛到抽筋等。很难区分疼痛是否正常，因为在怀孕期间，当你的身体扩张到子宫时，韧带疼痛甚至抽筋等症状都可能是常见的。

3.胎儿活动减少

大多数流产发生在妊娠早期，不过妊娠后期依然有可能，但是流产的症状可能有所不同。判断宝宝是否健康的主要方法之一是保持对ta的活动量的记录。如果你发现ta的活动突然或剧烈地下降，一定要就医，这样医生就可以确定是否需要进一步的检查。

4.妊娠症状的变化

孕期明显症状包括如恶心、呕吐、乳房胀痛等减少，要小心流产。如果孕中期有突然的变化，那可能是因为怀孕激素的减少。为了检测怀孕是否可行，还需要做一个血液测试来测量妊娠激素的水平。

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