这四类玩具真不适合小孩子，慎买！

小孩子都喜欢玩具，但是却有几类玩具却不适合他们，家长如果不多加注意，就可能会给孩子带来危害，接下来就让我们了解下都有哪些玩具不适合小朋友：

1.体积小的玩具

小小的玩具中藏着大大的危险，孩子接触到新事物后习惯放到嘴里咬一咬，还有的喜欢把玩具放到鼻孔或者耳朵这些与小孔的地方，稍不留神，玩具就会被孩子吞下去，或者掉到孩子的耳朵里。倘若父母没有发现，那么孩子将处于极大的危险之中。因此，不建议家长给孩子购买此类玩具。

2.金属制玩具

金属制的玩具因为材质比较特殊，所以不适合孩子。首先它们比较锋利，很有可能会滑破孩子娇嫩的皮肤。其次就是这类玩具大都会在表面涂上釉漆，而在釉漆中存在着有毒物质，而孩子大都喜爱咬玩具或者放到嘴里，这对孩子来说是一个很大的威胁。

3.弹射类的玩具

弹射类的玩具大都是一些弹弓，或者手枪之类。孩子在玩这些玩具时，并不知道如何保护自己或者保护他人，在玩耍这类弹射玩具时就很有可能会攻击他人或者误伤自己。

4.拴有绳子的玩具

孩子非常喜欢这种用一根绳子拉动的玩具，或者可以直接用绳子甩动的玩具。不过，在玩耍的时候，孩子很有可能会缠住自己的手指或者脖子。当绳子长时间地拴在孩子的手指或者脖子上，情况严重起来孩子很有可能会窒息死亡。

家长在给孩子挑选玩具时除了要考虑孩子的喜好，还要考虑玩具的质量，材质，隐藏的一些危险。孩子在玩玩具时，建议陪在孩子身边，看着宝宝，避免发生危险。

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