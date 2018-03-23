宝宝鞋子没穿对，小心Ta长不高！

为了让孩子长高高，很多家长尝试了各种方法，比如补钙和吃保健品等。但是，不少人不知道是，宝宝长不高很有可能与鞋子没穿对有关！孩子穿错鞋子不仅小脚丫不舒服，还有可能影响骨骼发育。

为了避免影响宝宝长个，大家一定要避开以下这4个选鞋误区：

× 鞋子买大一码

不少妈妈觉得，宝宝脚长得快，买大一码的鞋子可以穿的更久一些。但是，鞋码大宝宝走起路来会拖拉，会影响宝宝走路姿势，甚至有可能导致脚部发育畸形。

× 鞋底越弯曲越好

很多妈妈给宝宝买鞋时喜欢弯折一下鞋底，来检查鞋底质量，以及弯曲程度。实际上，有的童鞋尽管弯曲度大，但弯折的地方位于足弓的部位，宝宝穿这样的鞋子很容易伤到足弓。

× 鞋面越软越好

很多妈妈认为鞋面柔软的鞋子会很舒适。然鹅，这种鞋适合刚学步的宝宝穿，宝宝已经会走路再穿就不太好了。尽管会跑会跳了，但宝宝平衡稳定能力还不强。若鞋子后帮太软，小脚丫无法获得足够的支撑，走起路来不稳，韧带和踝关节很容易受伤，甚至有可能让宝宝养成不正确的走路姿势。

× 鞋子要“潮”一点

潮款的鞋子虽然颜值高，但对宝宝伤害很大。比如皮鞋，它的鞋帮很硬，而宝宝的小脚丫很娇嫩，穿久了可能会使跟腱受损。而且皮鞋的透气性不佳，宝宝运动量大，很容易滋生霉菌。提醒大家，相比外观，质量和舒适度更重要，当然若再来点童趣就更棒了。

除了皮鞋，以下这几种鞋子也不适合给宝宝穿：

★ 儿童马丁靴

马丁靴很酷帅，也很好搭配衣服，所以很多妈妈总是忍不住给宝宝置办至少一双，但它分量着实不清，宝宝还处于身体阶段，穿这种鞋子走路没一会儿就会很累，觉得两脚酸痛。如果宝宝经常穿，还会影响腿部的骨骼发育，不利于长个。

★ 儿童铆钉鞋

铆钉是最近几年最时髦的元素。有不少妈妈hin喜欢嘻哈风，常常给宝宝买bling bling的铆钉鞋穿。但育姐要提醒大家，它虽然很时尚，但并不适合孩子穿。他还小，穿时嬉闹玩耍，一不小心很可能就会受伤。所以，如果你家有这种鞋子，还是别再给孩子穿了。

★ 公主风凉鞋

春天来了，夏天还会远吗？到时候，相信会有很多小姑娘穿上公主风凉鞋。这种鞋子美美哒，孩子会很喜欢，但它一般会略带鞋跟，而且柔软度不够一般比较硬，穿了会对小腿肌肉产生一定的压力。

此外，未免影响宝宝身体健康、长个以及发育，洞洞鞋、人字拖、尖头鞋等也要尽量少给他穿。

给宝宝买鞋子最好让他试穿一下。若没有条件试穿，一定要使用正确的测量方式选择尺码，千万不要根据宝宝的月龄来买鞋子。

✔ 最好下午买鞋子

下午的时候宝宝的脚会比上午肿胀一些，所以根据此时脚长来选鞋比较合适。

✔ 测量宝宝脚长的正确姿势

（1）根据光脚的尺寸确定鞋码

建议大家使用测量器，如果没有也可以使用一张纸和一支笔来测量。测量时，一定要宝宝站着测量，结果更准确。

（2）宝宝穿厚袜子时的鞋码

鞋内长=宝宝光脚脚长+1—1.5厘米。大家可以对照鞋码表，找到与鞋内长最接近的尺码来买。如果宝宝较胖或者脚部较胖，应选择大一码的鞋子。

（3）宝宝光脚穿凉鞋时的鞋码

鞋内长=宝宝光脚脚长+0.5—1厘米

✔ 注意鞋子的舒适度

（1）“一个指甲盖宽度”原则

等宝宝试穿好鞋子，大家可以用大拇指从宝宝大脚趾顶部往下挤压。若大脚趾离顶端距鞋头有大概一个指甲盖的空间，说明鞋子的大小刚好。

（2）按一下两边最宽的地方

宝宝试穿鞋子时，大家可以用两根手指按一下鞋子最宽处，若没有挤压感，而且宝宝脚掌最宽处正好是鞋子最宽处，说明鞋子的宽度正合适。

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