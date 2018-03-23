这些运动会流产，可别玩过了！

很多女性都崇尚绿色健康，即使怀孕了也要坚持运动，这种行为确实对宝宝和自身有益。但是运动也要适可而止，强度过大很可能会引发流产。想知道自己的运动项目是否合适，请继续往下看~

运动强度大不大，测一测就知道

运动强度完全可以自测，可以试试下面的方法：

数步判断

以步数的多少来检测运动的强度，低、中、高强度的步数界限分别为：7500~9999、10000-12499，>12500，孕妇可以根据这个来判断运动强度。

自测心跳

怎么自己测量心跳？以运动十五分钟以上为例，如果感觉心跳加速，有深深的无力感那就说明，该运动属于高强度运动；如果感觉心跳加速但是没有很明显的乏力感，那该运动则属于中强度；如果感觉心跳不加速也没有乏力感，那么该运动则是低强度运动。

这些运动容易致流产

小心了，以下这些运动非常容易导致流产：

耐久运动

像是马拉松之类的需要花费长时间的运动都是耐久运动，虽然没有什么大幅度的动作，但是由于持续性的运动还是会导致脱水等不良反应，从而引发流产。

跳楼梯运动

跳动的过程中会有下蹲的过程，而下蹲则会导致子宫受到压迫，也可能引起骨盘的脱落，从而流产。

大幅度运动

像是打篮球、羽毛球、踢足球等这些都属于大幅度运动，这些运动会导致身体机能呈现出紧张的状态，从而引发呕吐等不良症状，严重的还会导致流产。

仰卧起坐运动

仰卧起坐是一个会压迫到胎儿的的运动，对胎儿的发育极为不利，孕妈们最好不要做这项运动。

准妈咪能做哪些运动

那么，对于孕妇来说，做什么运动又安全又好呢？

1.室内运动

主要的室内运动有：深呼吸、盘腿坐和提肛运动，这些运动不仅简单，而且还有利于孕妇的分娩。

室外运动

室外运动首选的就是散步了，散步既安全又简单，是最适合孕妇的运动了。

专业运动

专业运动需要专门的健身器材以及专业的健身教练的指导。主要的专业运动有：游泳、瑜伽、哑铃举重等。

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