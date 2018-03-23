关于BB的便便,这篇说的很详细了~

大多数新手父母都会有各种各样的问题，一个很普遍的问题就是关于宝宝的便便——什么状态是正常的，什么状态是不正常的？通常父母每天都要帮宝宝换很多次尿片，而尿片颜色的变化可能预示着不同的健康状况。要知道，宝宝的便便情况是一个很重要的健康标准。下面，就为大家系统罗列相关的知识：

宝宝的第一次便便

胎粪是婴儿出生后第一次大便，胎粪的外观很独特。它是一种黑色、粘稠、类似于塔状的便便，由羊水、粘液和婴儿肠道中的细胞组成。

母乳喂养的便便

纯母乳喂养的宝宝便便通常是黄色或芥末色。有时可能是绿色的，甚至是明亮的橙色。通常情况下，宝宝便便是有些邋遢的像鼻涕的状态。此外，母乳喂养宝宝的便便通常不臭。

喝太多母乳后的便便

如果你是母乳喂养，并且宝宝的便便量很大而且湿漉漉的，便便呈绿色泡沫状，可能是因为他喝了太多的母乳。

吃奶粉的便便

奶粉喂养出来的宝宝便便通常看起来有点像花生酱。与母乳喂养的宝宝的便便相比，它更加浓稠。奶粉喂养的宝宝便便颜色一般是棕色，也可能出现棕褐色、黄色和绿色的便便，这类便便的便便往往比用母乳喂养的宝宝便便臭。

便秘时的便便

如果你的宝宝的便便很硬，像卵石状，这表明宝宝有可能是便秘。对于纯母乳喂养的宝宝来说，便秘并不常见。

深色的便便

如果你给宝宝吃了一个补铁剂，这可能会导致便便为深绿色或黑色。这是良性的，不用担忧。然而，如果没有喂宝宝吃补铁剂还出现这种情况，这时就应该到医院检查宝宝的健康。

吃固体食物后的便便

一旦宝宝开始吃固体食物，你会发现他的便便会变得更厚、更黑，但仍然很粘稠。有时，你甚至会看到到有部分未消化的食物在宝宝的尿布里。还可能会看到许多不同的颜色，这取决于宝宝吃了什么。有些食物通过消化系统的速度很快，没有时间完全分解。如果看到部分未消化食物出现在宝宝的尿布上，建议去医院检查一下宝宝的肠胃。

宝宝便便呈黏液状

有时宝宝的尿布上有一层像黏液的东西。通常这没什么可担心的。例如，一个宝宝吞下过多的唾液(例如出牙等)可能会出现这样的情况。但是，尿布上的黏液也可能暗示感染或过敏，可以考虑去找医生。

宝宝的便便里有血

宝宝便便中的血可能呈亮红色或黑色。黑血表示被消化的血液。鲜红的血液可能是由于食物过敏、细菌感染、或者是肛门上的小裂口(通常是痔疮造成的)。如果看到宝宝便便里有血，应该赶紧就医。

白色的便便

苍白或白色的便便可能是罕见的肝脏和胆管问题，称为胆道闭锁。如果你看到宝宝的便便是苍白或白色的，要立即到医院检查治疗。

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