老婆小情绪不断，当心产后抑郁！

绝大多数的女性在产后都会患上产后抑郁，但很多人不知道什么是产后抑郁，所以当产妇情绪低落时大都不以为意。本文将带你系统四了解产后抑郁。

什么是产后抑郁

产后抑郁又叫产后情绪低落，大概有80%的女性在分娩后会产生这种低落情绪，但通常并不是很严重。抑郁情绪一般会在产后2-3天出现，并且一般会持续两周。通常情况下，两周后产妇就会自己恢复过来，但也有例外，严重的产后抑郁可持续1-2年，如果两周后情况不见好转的话，就必须去看医生，采取一些措施来治疗产后抑郁。

为什么会得产后抑郁

产后抑郁的成因有很多，一般分为生物因素和社会心理因素两方面。生物因素主要是遗传、内分泌失调、产妇身体有疾病或残疾；社会心理因素则包括产妇产前心理准备没有做好、产后适应不良、产妇个人人格特征，甚至有可能包括孩子的性别、家庭经济状况、产妇睡眠不足等。因为产妇在临盆期间心理十分脆弱，所以任何微小的事情都有可能影响到心情。

产后抑郁的典型症状

如果女性患了产后抑郁的话，一般会有以下几种表现：情绪低落，容易哭泣；喜怒无常，脾气古怪；失眠、食欲下降、优柔寡断；自我评价变低，觉得不堪重负，不能照顾好宝宝；对生活缺乏信心。

如果你对这些情绪感到不安的话，可以和家人、闺蜜沟通；若是怕情绪失去控制伤害到自己和宝宝的话，赶紧就医

产后情绪低落怎么办

产后抑郁通常会自己痊愈，但可以靠人为来缓解：

1.保证睡眠充足。

2.向家人、伴侣、朋友寻求帮助。

3.给自己一点放松的时间。让熟悉的人帮忙照看宝宝，抽出一点空闲时间出去放松。

4.尝试和其他的产妇沟通交流。可以逛逛妈妈社区，加入互助小组，大家相互分享自己的心得可以让病情得到缓解。

5.忌酒。酒精会影响你的情绪，让你变得更加暴躁。

6.切勿乱用处方药或者偏方。

如何预防产后抑郁

首先，家人在产前要做好心理疏导工作。另外产前密切观察孕妇，防止一切不良刺激，对孕妇给予足够的关爱。

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