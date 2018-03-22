生娃算什么？手剥胎盘才让你痛到怀疑人生

很多人都以为生孩子最痛，从产前不断汹涌袭来的阵痛，到之后的分娩痛，然后是产后缝针的痛。先不说亲身经历，光听着就感觉痛到不行。但生下宝宝之后，还有一种痛比上述所有疼痛更甚，那就是手剥胎盘！今天的《育网槽槽》就和大家聊一聊。

近日，一位宝妈在论坛发文，吐槽手剥胎盘非常痛，说感觉比生娃还要疼，引起很多宝妈共鸣。来看看大家怎么说：

@凉凉馨妈：宝宝出生后，胎盘没有顺利娩出，就是医生把手伸进去掏出来的。生宝宝时我没怎么叫，手剥胎盘时疼得我哇哇大叫，就感觉身上的肉被拽掉一般，真的不想经历第二回！

@阳阳MM：生孩子并不是最痛的，之后的手剥胎盘那才叫一个疼！手剥胎盘就感觉有人硬生生把自己身上的肉一点一点扯下来，疼得让人怀疑人生，比生孩子疼100倍！

@番茄姐姐：这事我最有发言权了。宝宝是半夜出生的，等了很久胎盘也没出来，于是医生就给我手剥胎盘。整只手伸进去掏啊掏，边掏还边按肚子，那感觉真是生不如死啊，我一辈子都忘不了当时的情景！

@芮芮妈咪：我分娩的时候就是这样，芮芮出来了，胎盘还留在子宫里死活不出来。医生让我忍着点，把手伸进去掏，真是疼得要命！医生说有残留会很麻烦，反复掏几次后才确认没有残留。整个过程我咬着牙，疼得脸都扭曲变形了。

既然手剥胎盘这么疼，为什么医生还要“折磨”大家？还一次次把手伸进去呢？当然是因为胎盘不配合，不乖乖娩出。

• 医生手剥胎盘全过程

什么是手剥胎盘？

用通俗的话来说，就是宝宝正常娩出后，胎盘并没有从子宫里排出来。这时医生会将手伸进子宫里，把胎盘从子宫壁上拽下来取出体外。若一次没有把胎盘全部取出，医生会多次重复刚才的过程，直至子宫里没有任何胎盘残留。

为何要手剥胎盘？

宝宝娩出后，有的妈妈的胎盘尽管从子宫壁上剥离了出来，但由于宫颈口已经关闭导致胎盘无法娩出滞留在子宫里，或者胎盘卡在宫颈口无法继续通过产道排出体外。还有一种情况就是，胎盘没有从子宫壁上剥离，还粘连在上面。打个比方来说，就是“胶带”紧紧粘在“墙壁”上。所以，当遇到以上这些情况时，医生就会给产妇进行手剥胎盘。

其实，手剥胎盘并不是每一位产妇都要经历，大家不要过于担心。大多数产妇在产后20分钟左右就会将胎盘娩出。若胎盘没有娩出，一定要提前做好心理准备，积极配合医生。

如果胎盘没有娩出危害大！

可能会有妈妈问，不进行手剥胎盘可不可以呢？答案是：不可以！若胎盘在子宫内有残留没有清理干净，会对产妇健康产生巨大危害：

（1）容易造成产后大出血，引起头晕、呕吐、脉搏变弱、休克等症状；

（2）产后恢复缓慢，对母乳分泌和母乳喂养有不利影响；

（3）导致恶露持续不断，并且容易出现产后感染、产褥感染、子宫息肉等妇科病。

什么情况下产妇需要手剥胎盘？

以下几种情况有可能导致胎盘无法娩出，大家要警惕起来：

（1）产程持续时间过久，子宫收缩无力；

（2）子宫发生痉挛，收缩太紧，导致胎盘被卡住无法娩出；

（3）产妇在孕早期吃过保胎药；

（4）胎盘形状异常；

（5）产妇之前有过多次人工流产经历或者有反复流产的病史。

最后，育姐祝大家都能够顺利分娩~

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