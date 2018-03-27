学会这些，财商教育轻松做！

我邻居家的孩子今年6岁，但他不停地找父母要钱，并且花钱如流水，没有任何的节约意识，只因邻居总是对他有求必应。

这种情况并不少见。许多孩子认为钱是免费的，他们不知道你是怎样得到钱的。作为父母，做好财商教育非常重要。接下来，就教大家一些好方法：

1.谈论工作

问一个5岁的孩子，钱是从哪里来的，他的回答多半是“银行”，“爸爸妈妈”，或者“有钱人给的”，他还未能理解家庭是通过工作来获得收入的。为了帮助他了解收入，你可以与他谈论工作以及报酬是如何被支付的。告诉他金钱是劳动和物品换来的，鼓励他卖掉旧玩具或者回收易拉罐来赚钱。

2.如何正确地花钱

把孩子的卧室或游戏室布置成商店一般。在家居用品上贴上价格标签，给他零用钱，假装卧室是一家超市、一家玩具店或一家服装店。接着鼓励孩子列出他想买的东西，让他使用零花钱，找到正在出售的商品，并在你的帮助下计算出应该购买的数量。

等大一些，你就可以交给他一些钱和一张清单，让他去真正的商店中购物，最终使孩子学会如何正确地花钱。

3.玩银行游戏

给孩子钱，别小气，如果孩子没接触过钱，他永远也学不会如何使用它。你可以先确定给孩子的津贴数额（比如每星期10块钱），然后通过玩“银行游戏”使之变得有趣。带他去一家真正的银行，问问他，是否想把现在拥有的钱存在银行里，并告诉他未来可以取出来。你可以采取一些方法鼓励孩子存钱，比如：“我知道你一直想要买新的玩具熊。如果你攒三个星期的钱，你就能买下它了。”

4.培养储蓄习惯

如果你没有教会孩子储蓄，他们可能会随意挥霍。告诉孩子存钱的重要性，这将帮助他发展储蓄的习惯。给孩子买一只小猪存钱罐，当他存钱的时候，会发出钱入罐时清脆悦耳的声音，或者是一个透明的罐子，这样他就能看着自己的钱和钱的增长，这些都能让储蓄变得更加有趣。

5.控制欲望

当孩子想说服你给他买一辆新自行车，一辆遥控车或一只小狗时，你要帮助他更好地理解欲望和需求。你可以告诉他，为了生存，他需要的东西只有空气、食物、水和住所。除了这些，其他的东西可有可无。如果孩子迫切想要某样东西，那么就引导他仔细思考你为什么要，是否值得去买。

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