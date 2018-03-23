如果孩子不守规矩，只要这样做就行，很管用！

俗话说，没有规矩不成方圆。虽说要给孩子自由的发展空间，但是该有的规矩还是要有的。事实上，孩子守不守规矩，很大一部分是因为家长。作为家长，对能做什么不能做什么有清醒的认知，才能有助于孩子成长。下面这几件事，千万不能做：

1.心软纵容，不能坚定立场

我闺蜜家的儿子特别喜欢看电视，每次看得都特别久，闺蜜也觉得应该停止了，可孩子一哭闹，就忍不住让他继续看了，得，时间又延长了。这种情况在很多家庭里并不少见，再比如有的孩子吃了很多糖了，家长虽然想控制却在孩子的哀求下就放弃坚持。

你看，孩子不守规矩，并不是孩子本性如此，可能是家长的纵容姑息引起的。家长要事先给孩子立好规矩，玩游戏、看电视的时间都要严格控制。孩子可能没有时间概念，那么就借助闹钟，告诉孩子如果闹钟响了就表示时间到了。如果孩子不肯遵守规则，家长给他一次警告。如果还是不听，坚决拔掉电源。虽然方式粗暴，却能让孩子知道家长是说到做到的。自制力是从小就需要培养的能力，有自制力的孩子才能对自己的行为负责。

2.说话不算数

有些家长也不要抱怨孩子不守规矩，其实家长们自己都做不到说话算话。

很多家长要求孩子只能再玩半小时，时间到了孩子一闹，家长多半就妥协了。尤其是在吃饭问题上，孩子不爱吃饭，总是要家长追着喂，家长一气之下就放出狠话“再不来就不给你吃了”，但是大多数人会担心孩子饿着，就只是口头警告而已。长期下来，孩子就觉得家长的话只是说说而已。

家长一定要做到说话算话，让孩子知道说过的话就是真的。每日三餐要定点定量，如果孩子不吃，就不给他吃，这不仅能够让他感受到饥饿感，还能让孩子对饿肚子产生畏惧。这种做法能够树立家长的权威。

3.控制不了情绪

家长在照顾孩子时或多或少都有过特别不耐烦的时候，会情绪烦躁，朝孩子发火甚至动手。孩子往往很是委屈甚至大哭，觉得家长是在无缘无故地发火。

家长需要做到就事论事，有的放矢。遇到孩子不守规矩时，要心平气和的与孩子讲道理，告诉他为什么不能这样做。家长越平静，教育的效果往往就越好，声音的大小并不会影响孩子的态度。

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