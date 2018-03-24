熊孩子情绪无常 教你怎么治

俗话说，六月的天孩子的脸，说变就变。这生动地说明了孩子的情绪无常。小孩子往往都非常情绪化，而且这种情绪无常往往表现在负面情绪上。作为家长，在遇到孩子情绪无常时，首先要考虑如何帮助孩子缓解。那么，家长该怎样做呢？

1.让负面情绪得到释放宣泄

缓解负面情绪的一个很重要的方式就是合理释放宣泄出来。根据孩子的年龄，释放负面情绪有很多不同的方法，比如哭泣，这种方法还可以增强免疫力。另外，运动、大喊等都是宣泄情绪的好办法，身体动起来了，孩子的负面情绪也随之动作宣泄出来。

家长尽量教孩子凡事往好的方面想，将负面情绪转化为正面情绪。

2.让孩子学会接纳负面情绪

很多家长把孩子保护得严严实实，害怕孩子伤心流泪，但其实伤心难过是在所难免的，家长要让孩子知道，伤心懊悔等负面情绪都是正常的。如果孩子的玩具坏了，很难过，家长要做的就是同情和倾听，告诉孩子可以伤心可以难过，但是乱发脾气只会于事无补，告诉他很多人都有这样的体验，这没什么。

有的家长为了安慰孩子，会跟孩子说没关系的，我们再去买一个新的。这种情况会让孩子还没有认真感受伤心的感觉，就被快乐期待的情绪取代了，孩子也就失去了驾驭负面情绪的机会。你应该让孩子学会接纳负面情绪，慢慢学会自我调节。

3.不要以“不懂事”来否定孩子

面对孩子的歇斯底里、大喊大叫，有的家长表示非常烦躁。但是，孩子出现负面情绪也是种表达方式，家长不要想得过于严重，避免受孩子影响而情绪失控。不要老是说“你怎么这么不懂事”或“你怎么这么不听话”等这种话，这样只会让孩子不敢再表露出负面情绪，反而会压抑自己，对宝宝造成伤害。

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