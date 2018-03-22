运动族们，这篇建议不看真的后悔哦~

天气暖和起来了，越来越多的人开始实施运动计划。确实，又要到了露肉露腿的好时节，此时不努力，更待何时！下面一些建议，非常适合运动人士~

1.加“油”

在运动后，不妨食用大量的碳水化合物和蛋白质丰富的食物，在适当的时间食用健康的零食以保持能源供应，有助于修复和重建肌肉。

2.补充水分

补充身体水分对于加快身体恢复至关重要。运动后喝水可以帮助你促进自身血液循环，使体温恢复正常。

另外，在锻炼前建议喝一杯水，在运动过程中每20分钟补充一杯水。为了刺激味觉，你可以加上一点果汁或一片柠檬。

3.按摩

用手为身体按摩以缓解肌肉紧绷、疼痛的不适。也可以使用一些泡沫滚轮或按摩球等，这些产品都是不错的替代品。按摩时，先慢慢地在肌肉上滚动，当你发现身体有痛处时，在那里集中按摩30到60秒。

4.穿紧身衣物

许多运动员和健身爱好者会习惯在运动时穿一些压缩袜，紧身衣，袖子等，长时间保持这种运动习惯是十分有益的。最近的研究表明，运动后甚至在你睡觉时穿戴压缩紧身衣物，可以帮助肌肉恢复。

5.进行轻度运动

虽说剧烈运动会给身体带来许多帮助，但温和训练的功劳也是不可忽略不计的，它们能促进血液循环，促进营养物质流向肌肉，防止肌肉和结缔组织结疤。所以，可每周尝试几次一些低强度的活动如瑜伽或步行。

6.适当休息

休息意味着能在下一阶段增加更多的运动强度。

如果你每天都在努力健身，那么一定要适时地进行一些改变，给时间让肌肉放松。每个星期，至少用一天的时间来好好休息。

如果你一般都是在进行一些低强度的运动，可以不需要休息整整一天。但是，休息一段时间，让你的身心放松下来，再恢复下一周的锻炼说不定会更好，随心情而定吧！

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