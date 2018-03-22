英女童笑容诡异，竟是脑瘤在作祟！

据外媒报道，英国一名7岁的小女孩因为笑容诡异脸部发生变形，被父母送往医院就诊，没想到竟查出脑部长了一个蜜柑大小的肿瘤。

小女孩万圣节笑容诡异，被查出脑中长了恶性肿瘤

梅根·埃文长相甜美，是父母唯一的掌上明珠。但是去年万圣节那天，她的人生发生了彻底的改变。当时，一家人正在度假，突然注意到梅根笑容诡异，脸蛋都扭曲变形了。她的父母顿感情况不妙，立马从椅子上跳起来抱着女儿赶往医院。

经过医生检查，发现梅根的脑部长了一个蜜柑大小的恶性肿瘤。正是这个肿瘤压迫了脑神经，让她在发笑时脸部变形难看。若病情继续恶化，肿瘤将把脑袋撑破让她丧命。经过12小时的手术，医生成功摘除了恶性肿瘤让梅根活了下来。但是，手术后梅根的视力仅为原来的3%，几乎处于失明的状态。

努力适应新生活，父母网络募款筹措医疗费

康复期间，梅根拄着拐杖四处行走，并开始学习布莱叶盲文，希望可以适应新生活。父母对梅根的努力感到很高兴，他们希望能通过做手术让女儿的视力得到恢复，但目前英国的医院不具备做这种手术的能力。

近日，爸爸杰森听说德国有一种电刺激治疗手段可以提高视力，并在多名不同年龄段病人身上获得了成功，使他们的视力从5%恢复正常。杰森夫妇打算带女儿梅根去德国做治疗，但他们无法负担一个疗程4500英镑的医疗费。于是他们在facebook上建立了一个筹款的网页，希望网友们能给女儿提供帮助，让她重见光明。

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