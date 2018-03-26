逼宝宝戒尿布？你可能在害Ta！

在育儿这条路上，很多家长总是很焦虑，很着急。但很多时候，慢慢来反而更好，因为宝宝迟早会学会，比如脱离纸尿裤。在这点上，米粒妈伊能静很淡定。之前，她曾在微博上分享一则台湾新闻，提醒大家要对孩子多一点爱和耐心，不要让孩子提早戒尿布以免伤身。

新闻中提到，美国专家认为幼儿戒尿布3岁最合适。此时孩子膀胱成熟，如果过早戒可能会出现便秘伤肾、尿路感染等问题。而且比起时间点来，家长的耐心鼓励最重要！

天气慢慢暖起来了，很多家长正跃跃欲试让孩子早日脱离纸尿裤呢~为什么大家都这么迫不及待？达妈了解一番，发现主要是这2个原因：其一，认为纸尿裤费钱；其二，和别人家孩子比较，认为越早摆脱纸尿裤的孩子发育越好，越聪明。达妈悄悄告诉大家，第2点谁信谁天真！

生活中，不少人把宝宝发育规律抛到一边，甚至强迫孩子脱离纸尿裤。特别是一些老人，非常看不上纸尿裤，宁愿把屎把尿，也不想让孩子用纸尿裤。

这非常不好！如果孩子身心都没做好准备，家长又很心急，白费力气算好了，搞不好会适得其反，使宝宝脱离纸尿裤的时间延长，而把屎把尿还容易引起髋关节发育不良。另外，一些家长态度不好，宝宝会因为频频被责怪亚历山大，变得缺乏自信，没法好好如厕了，或是产生抗拒心理憋尿导致便秘。

那么，帮孩子脱离纸尿裤到底应该怎么做呢？

☛ 时间

孩子到底什么时候脱纸尿裤才合适呢？这应该是大家最关心的问题了。

美国儿科学会 AAP建议，在2岁左右开始给宝宝进行如厕训练。据相关研究证明，宝宝3岁时膀胱发育成熟。也就是说，在3岁前宝宝的尿道、肛门括约肌发育不成熟，控制排便能力比较弱。特别是1岁半前的宝宝，大家就别想找到他尿尿规律了。

而且，孩子脱离纸尿裤不可能一蹴而就，要循序渐进才行，甚至要花1、2年时间才能彻底摆脱。

每个宝宝的发育情况不尽相同，除了参考上述科学时间，具体时间大家还应进行适当调整。一般来说，宝宝出现下面这些情况就可以尝试给他进行如厕训练了：能听懂大人给他下的指令，能自己穿脱裤子，纸尿裤不舒服会自己拉扯，排便有规律，想尿尿时身体会发出信号。

☛ 方法

方法就是慢慢来，可以先从白天开始，然后再脱离夜晚的。建议最好在夏天进行，比较方便。

如果宝宝很抗拒，那么不妨先暂停，等过一段时间再尝试好了。

对了，宝宝不穿纸尿裤，记得让他穿上小内裤哦~想让孩子不抗拒，可以让自己挑选自己喜欢的小内内。

所以喽，不管别人怎么说，大家千万不要太心急让孩子过早摆脱纸尿裤哦~

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